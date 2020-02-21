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Задержания протестующих и круглосуточная охрана санатория: что происходит в Новых Санжарах
Утром, 21 февраля, ситуация в поселке Новые Санжары, где вчера бушевали протесты против поселения эвакуированных из Уханя, спокойная. Об этом заявляет пресс-служба ГУ НП в Полтавской области.
Санаторий, в котором разместились прилетевшие из эпицентра распространения коронавируса, правоохранители взяли под усиленный круглосуточный контроль. К патрулированию привлечены 200 полицейских и нацгвардейцев. Никто из них не имеет возможности контактировать с людьми, находящимися на обсервации.
Вчера во время столкновений между силовиками и пикетчиками пострадали 10 человек, из которых 9 — полицейские: их во время сопровождения автобусов с эвакуированными на территорию медцентра разъяренная толпа забросала камнями и кирпичами. Удары пришлись в основном в головы и лица. Пятеро правоохранителей остаются на стационарном лечении, им требуется дополнительное обследование.
За медицинской помощью обратился также один из участников протеста. Врачи определили у него легкие телесные повреждения и отпустили домой.
Наиболее агрессивные пикетчики — 24 мужчины — были доставлены в отделение полиции. Их личности идентифицированы. После проведения с ними следственно-оперативных следствий и разъяснительной работы они были отпущены домой на время досудебного расследования. Еще один человек — водитель автомобиля, пытавшийся въехать в полицейских, — задержан на 72 часа. За это время будет решен вопрос о мере пресечения для него. Ему инкриминируют статью об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа. Остальные проходят по статье о массовых беспорядках.
Руководитель пресс-службы ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев подчеркнул, что полицейские задерживали людей из числа радикально настроенных, которые жгли костры из покрышек, бросались камнями и булыжниками, устраивал баррикады.
— Большая часть задержанных — местные жители, но в их числе были и приезжие. Откуда они приехали и с какой целью, в этом разбираются следователи, — сказал Юрий Сулаев.
«Нам известно, что за теми, кто устроил провокации в Новых Санжарах, стоят, в частности, определенные бизнес- и политические группировки. Они боятся потерять прибыли, которые раньше получали от коррупционных схем. Чтобы сберечь свою коррупционную ренту, они перешли к открытой дестабилизации, к антигосударственной деятельности, что угрожает национальной безопасности». Об этом заявил в пятницу, 21 февраля, на внеочередной сессии Полтавского облсовета, посвященной обсуждению вчерашних событий, глава областной госадминистрации Олег Синегубов.
А пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире телеканала «1+1» заявила, что среди тех, кто вышел вчера на протесты в Новых Санжарах, были замечены «профессиональные» митингующие, которые «кочуют» из одной акции на другую. В частности, они часто появляются в правительственном квартале.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в соцсетях по полочкам разложили ситуацию с бунтом в Новых Санжарах. В частности, аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич сказал, что у участников протестов «ужас слухов напрочь выключил мозг».
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