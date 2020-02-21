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В Киеве лихач устроил "шашки" на оживленной дороге: момент аварии попал на видео
В сеть выложили видео дорожно-транспортного происшествия в Киеве — водитель на большой скорости ехал по оживленной трассе, маневрируя между попутными машинами, и попал в аварию. Ранее в столице на бульваре Дружбы Народов водитель Audi спровоцировала ДТП с участием четырех авто.
Как сообщает «Киев Оперативный», ДТП произошло на улице Борщаговской (в сторону Борщаговки) 20 февраля. На видео видно, как водитель Volkswagen «играет в шашки» на дороге, но в какой-то момент что-то пошло не так…
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео ДТП в Ирпене под Киевом, на котором видно, как автомобиль сбивает двух девушек.
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Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.