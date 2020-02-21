Украина

У Зеленского дали неожиданный ответ на просьбу о помощи известного пловца из Крыма

В Офисе президента заявили, что обращение знаменитого пловца-марафонца Олега Софяника, который проживает в оккупированном Крыму, к ним не поступало. Об этом сообщается в ответе на запрос «Украинской правды».

Севастополец Олег Софяник заявил, что обращался к президенту Зеленскому с просьбой помочь выбраться из аннексированного Крыма.

«По информации, предоставленной Департаментом по вопросам обращений граждан Офиса Президента Украины, в автоматизированной системе документооборота по обращениям граждан обращений Олега Софяника не зарегистрировано», — говорится в ответе Офиса президента.

Ранее сообщалось, что ФСБ провела обыск в севастопольской квартире знаменитого рекордсмена — спецслужба изъяла книгу Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

Напомним, в 2015 году Олег Софяник посвятил марафонский заплыв жертвам депортации крымских татар.

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