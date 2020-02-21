Уже после убийства десятков протестующих на Майдане МВД выдало «титушкам» 156 автоматов

Украина

20 февраля, в День памяти Небесной Cотни, в эфире ток-шоу «Право на владу» канала «1+1» ведущая шоу Наталья Мосейчук предложила собравшимся в студии экспертам по делам Майдана — генпрокурору Руслану Рябошапке, и. о. руководителя Государственного бюро расследований Ирине Венидиктовой (в ведении ГБР сейчас работают следователи по этим делам), прокурору Алексею Донскому, адвокату семей Небесной Cотни Евгении Закревской и другим, дать, наконец, ответ на некоторые манипулятивные заявления министра юстиции времен Януковича Елены Лукаш и заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова, заполонившие эфиры некоторых телеканалов, соцсети и медиа. В своих заявлениях экс-чиновники называют погибших героев Майдана «фейковой сотней», сами события шестилетней давности — государственным переворотом, а массовые убийства протестующих людей объясняют тем, что якобы 20 февраля 2014 года бойня на Майдане началась после стрельбы по правоохранителям.

Прокурор Алексей Донской, знающий весь массив следственной информации как никто другой, опроверг как тезис о госперевороте, так и тот, что именно убийства силовиков стали поводом для стрельбы по мирным людям с деревянными щитами и палками в руках.

— Одна из самых распространенных манипуляций, заключается в том, что массовые убийства на Майдане начались с убийств правоохранителей. События 20 февраля нельзя рассматривать вне контекста событий, начавшихся 18 февраля, когда произошли массовые убийства протестующих и массовое применение оружия. Именно 18 февраля спецроту «Беркута», дело по которой рассматривается в Святошинском райсуде Киева, вооружили огнестрельным оружием. И именно 18 февраля, в 17:00 гражданин Азаров, который на то время уже две недели как не был премьер-министром Украины, вылетел в Российскую Федерацию на встречу с Путиным, — рассказал Алексей Донской, уточнив, что говорит лишь о тех фактах, которые на сегодня можно обнародовать и доказательства которых есть в материалах следствия.

— В ночь на 19 февраля, — говорит Донской, — когда Азаров был в Москве у Путина, Янукович принимал лидеров оппозиции, которые пробовали убедить его не продолжать кровопролитие на Майдане, где как раз проводилась антитеррористическая операция и шел захват Дома профсоюзов. Как мы установили по данным спецсвязи, в ту ночь происходили контакты между Януковичем и Путиным, у которого находился Азаров. Утром 19 февраля Азаров вернулся в Киев.

В ночь на 20 февраля в ботаническом саду собрали «титушек». С какой целью — им не сообщили. За 7−8 часов до активной фазы противостояния на Институтской человеку, который занимался организацией этого собрания, сказали, что нужно раздать оружие и идти с ним убивать, «осуществлять неизбирательное применение оружия» на Майдане. Этот человек сказал, что о таком речь не шла — роль «титушек» заключалась в провоцировании конфликтов или применении насилия. Дословно его ответ звучал так: «Мы не подписывались убивать».

В 2:30 ночи «титушек» распустили, а через 6 часов начались убийства на Институтской. И уже после 48 убитых и более 80 раненых из огнестрельного оружия на Майдане руководство МВД раздало «титушкам» со складов МВД 156 автоматов Калашникова и более 40 тысяч патронов. Это оружие до сих пор не найдено. Кстати, это дело находится в суде с января 2016 года и не сдвинулось с подготовительной стадии из-за злоупотреблений адвокатов.

Если, как нам сейчас пытаются доказать, это был госпереворот, то как в эту схему вписывается выдача «титушкам» такого количества оружия, с которым можно начать большую войну и с которым в Киеве могли начаться такие же события, как в Крыму и на Донбассе, только раньше? — спрашивает прокурор и продолжает:

— Тем временем, Азаров из Киева едет в Харьков, где планировалось провести съезд. Но события пошли по незапланированному сценарию. Из Харькова Азаров уехал за 4 часа до прибытия туда Януковича. На тот момент уже был отстранен от должности министра внутренних дел Захарченко, произошло переформатирование в Верховной Раде. Сценарий, который заключался в создании безвластия в Киеве и создания на этом фоне другого центра власти и принятия других решений в Харькове, провалился. Безвластия в Киеве не получилось. А ведь на тот харьковский съезд прибыли высокие должностные лица Российской Федерации, четыре губернатора. И если уж искать госпереворот, то, может, именно в харьковских событиях, в их логике? Вряд ли Лукаш забыла о тех событиях, она просто пытается манипулировать, — говорит Алексей Донской.

Что же касается распространенного г-жой Лукаш списка якобы «фейковых» Героев Небесной Сотни, то с письма дочери одного из них, собственно, и началось ток-шоу «Право на владу». Речь о письме дочери погибшего на Майдане сотника сотни «Свободы» Сергея Дидыча Ирины, перепечатанного многими СМИ, которое начинается словами «Мой папа погиб на Майдане».

Как рассказали журналист Настя Станко и адвокат семьи Сергея Дидыча Евгения Закревская, беркутовцы избили и загнали Сергея под колеса машины другого майдановца, который был осужден за наезд и амнистирован. Однако Апелляционный суд отменил судебное постановление и вернул дело на новое рассмотрение. И сейчас семья и адвокаты ждут, когда же начнется его рассмотрение в суде первой инстанции, где уже будет рассматриваться участие «беркутовцев» в убийстве Героя Небесной Сотни. Материалов для их обвинения достаточно, но подозреваемые сейчас находятся в России, где записывают ролики о том, как «защищали конституционный строй в Украине».

По словам Евгении Закревской, после того как прошла верификация всех погибших на Майдане протестующих и следствие установило причину смерти каждого из них, заявления Елены Лукаш о «фейковости» списка героев не более чем ее частное мнение. Но уж никак не факты.

Думай-те.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Евгения Закревская поделилась своими опасениями по поводу того, что потерпевшие по делам Евромайдана могут превратиться в подозреваемых.



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