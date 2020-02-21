Украина

Масленица 2020: чего нельзя делать всю праздничную неделю и как ее провести

За неделю до начала Великого поста, который в 2020 году продлится со 2 марта по 18 апреля, христиане восточного обряда встречают Маленицу. Эти семь праздничных дней (с 24 февраля по 1 марта) в Украине называются еще «Масляна», «Масниця», «Загальниця», «Сирний тиждень», Колодий, а также «Бабський тиждень», поскольку больше всего увеселительных мероприятий и посиделок устраивали для себя в этот период именно женщины. Дни Масленицы не привязаны каждый год к одним и тем же датам, а зависят от Пасхи, которая бывает в разное время. Самая ранняя Масленица начинается 8 февраля, самая поздняя — 11 марта. А провести праздничные дни надо весело и сытно, ведь впереди семь недель Великого поста, когда не положено ни развлекаться, ни есть скоромного — вплоть до самой Пасхи, которую в этом году православные и грекокатолики будут отмечать 19 апреля.

Надо сказать, что в последние семь дней перед самым длительным и суровым постом в году верующие уже не едят мясных блюд. В воскресенье перед Масленицей — так называемое мясопустное (23 февраля) — принято доесть все мясное в доме. Наши предки устраивали своеобразные «ніжкові заговини»: варили холодец из свиных ножек и старались справиться с ним до полуночи. «Хоч пузо роздайсь, а Божий дар не залишайсь!» — говорили при этом.

В народе Масленица издревле считалась проводами зимы, в нынешнем же году она выпала на последнюю неделю февраля, так что есть еще один повод для веселья. А для того чтобы прогнать холод и уныние и радостно встретить весну, надо пригласить в дом гостей и от души угостить их блинами и варениками с творогом и сметаной.

Стол на Масленицу

В Украине главным блюдом на Месленицу были вовсе не блины, а вареники. «На Масницю і турок вареника з`їсть», — говорили люди. Это блюдо считается обрядовым и дошло до нас еще со времен трипольской культуры. Их форма в виде молодого месяца символизирует женское начало, а начинка — готовящуюся стать матерью женщину, продолжательницу рода. Каждая начинка имела свой смысл. Так, пшенная каша в варенике символизировала богатый урожай, начинка из грибов способствовала укреплению мужской силы. Вареники с маком олицетворяли богатство, а с вишней вообще считались волшебными. Но больше всего вареников лепили на Масленицу с творогом, поскольку считалось, что таким образом хозяйки привлекают в дом достаток.

Но, конечно, на столе были не только вареники. Близких угощали блинами и оладушками, налистниками, пышными сырниками, галушками с брынзой, кукурузной кашей, приготовленной на сметане (бануш), сдобными пирогами, рыбными блюдами. Кроме того, согласно старинным казацким обычаям, на Масленицу не грех было побаловать себя горячительными напитками. Особенно усердствовали в этом замужние женщины, устраивая с подругами веселые посиделки в шинке.

Традиции Масленой недели

Итак, три главных дня на Сырной неделе — это «Зустрічний» понедельник, Широкий четверг и Прощеное воскресенье.

В понедельник, первый день Масленицы, женщины собирались для оригинального обрядового действа, которое называлось «справляти колодку». С самого утра они приходили в шинок, где одна из подруг выкладывала на стол деревянную колодку и восклицала: «Колодка народилася!» Колодку, как дитя, заворачивали в пеленки и пели: «Вже наше дитя народилося, а вже дитя на свiт Божий та й з'явилося!» Конечно, «родини» надо было отметить, опрокинув по чарочке. Так, каждый день Масленицы женщины находили повод повеселиться, отмечая какое-нибудь событие из «жизни» колодки: «хрестини», «весiлля» и даже похорони с поминками.

Изрядно «подогревшись», женщины отправлялись по дворам для другого обряда, который имел воспитательных характер: надо было найти парней, которые не женились в прошедший мясоед, и «наказать» их за это, привязав к ноге или руке ту самую колодку. Снять ее разрешалось только за хороший выкуп. Таким образом люди старшие вразумляли молодежь: жить нужно обязательно в паре, пора создавать семью. Иногда «доставалась» колодка и девчатам, а также их родителям, которые не побеспокоились о том, чтобы вовремя выдать дочерей замуж.

Самый веселый день Масленицы — Широкий четверг. Зятья ходили в гости на блины и вареники к теще (в некоторых регионах Украины для этого важного дела выбирали другой день — пятницу). Молодежь устраивала массовые гулянья с песнями, танцами, играми. А еще парни и девчата наряжали соломенное чучело, которое называли «стара баба». «Баба» символизировала зиму. С ней ходили по дворам, катали ее на санях.

Ну, а в последний день недели — в Прощеное воскресенье — люди доедали все молочные блюда, винились перед друг другом и настраивались на пост. Традиционно в этот день навещали бедняков. Старикам, вдовам и сиротам привозили постные продукты: крупы, сухие и соленые грибы, овощи и растительное масло.

А молодежь в воскресенье сжигала или топила в реке «бабу-зиму», чтобы таким образом окончательно прогнать холод. При этом девчата причитали: «Масляна, Масляна, яка ж ти мала! Якби ж тебе сiм недiль, а посту — одна».

Чего нельзя делать на Масленицу В течение Масленой недели верующие не едят мяса. Скучать и печалиться в этот период нельзя. Считается, что человеку, который проведет Масленицу голодно и невесело, не будет везти в течение всего года. Нельзя обделить вниманием тещу, кумовьев и других родственников С четверга Масленой недели нельзя выполнять домашнюю работу: шить, стирать и так далее.

Что можно делать Веселиться от души Приглашать в дом гостей и самим ходить на посиделки к родственникам. Более того, пренебрегать этой традицией не полагается, ведь, согласно поверью: «Хто на Масницю в будинку залишиться, той поховає своє господарство». Есть блины, блинчики с маслом и разными начинками, а также вареники со сметаной, другие молочные и яичные блюда (у верующих на этой неделе нет поста в среду и пятницу)

Приметы

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем более теплым окажется март.

Ясно на Масленицу — будет солнечно и на Пасху.

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