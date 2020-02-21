В Киеве разыскивают мужчину, жестоко избившего прохожих на улице (видео)

Происшествия

В столице мужчина зверски избил двух человек. Ранее в Киеве задержали лжетаксиста — он разъезжал по ночным улицам, подбирал подвыпивших пассажиров, а затем грабил и вбрасывал на улицу.

Как сообщает «Киев Оперативный», разыскиваемый мужчина избил девушку и парня возле гостиницы «Турист», которая находится на улице Раисы Окипной. Причины такой агрессии не известны. Возможно, это алкоголь, наркотики или просто неадекватная реакция.

Ранее сообщалось, что под Ровно двоих мужчин зверски избили за то, что при прогулке они вышли на трассу. Один из пострадавших, многодетный отец, сумел дойти до дома, но скончался от полученных травм. У его вдовы остались на попечении четверо детей, старшей дочери всего 11 лет.

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