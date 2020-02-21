Происшествия

Грабил и выбрасывал из машины: в Киеве задержали псевдотаксиста (фото)

В Киеве полицейские задержали мужчину, который ночью ездил по столичным улицам, подыскивал людей навеселе, предлагал им услуги такси, а затем грабил.

Как сообщили в Нацполиции, мужчина предлагал подвезти прохожих домой, а затем в салоне автомобиля забирал их вещи и оставлял посреди дороги без денег и мобильных телефонов.

Полицейские задержали 36-летнего псевдотаксиста, который является гражданином другого государства, после того, как он отобрал у мужчины мобильный телефон и высадил на улице Братской.

Во время личного обыска и осмотра автомобиля злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли вещи пострадавшего. В во время обысков по месту жительства фигуранта копы изъяли два десятка мобильных телефонов, кошельки, сумки, банковские карты, часы и украшения.

Кроме этого, правоохранители не исключают, что злоумышленник имел сообщника, поскольку установили, что в дальнейшем похищенные телефоны разблокировались и через мобильный банкинг менялись пин-коды. Это позволяло снимать средства с банковских карточек и оформлять кредиты в режиме онлайн.

Тем, кто стал жертвой псевдотаксиста, полицейские предлагают немедленно обратиться в Подольское управления полиции Киева или позвонить по спецлинии «102».

Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее другого столичного таксиста уличили в воровстве банковских карт у клиентов.

«ФАКТЫ» писали о таксистах, которые грабили и насиловали своих пассажирок.

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