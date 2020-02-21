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Происшествия

На предприятии «Укроборонпрома» устроили обыски: что об этом известно

18:12 21 февраля 2020 59
«Укроборонпром»
Инф. «ФАКТОВ»

Офис генерального прокурора провел обыски в зданиях дочернего предприятия госкомпании «Укрспецэкспорт», которая входит в ГП «Укроборонсервис». За несколько до этого обыски прошли в Одесском порту.

Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщает, что к обыскам привлекли специалистов внутреннего аудита ГК «Укроборонпром».

Установлено, что должностные лица ГП «Укроборонсервис», вероятно, причинили государству значительные убытки, злоупотребляя своим служебным положением. Эти должностные лица также могут быть причастны к растратам и завладению чужим имуществом в крупных размерах.

Начато уголовное производство.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований начало уголовное производство по краже, которую следователи одесской полиции совершили при обыске помещения коммерческого предприятия. Причем на этом предприятии работают незрячие люди.

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