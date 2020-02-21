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В Минобороны рассказали, сколько ракетных комплексов закупят в 2020 году
Финансирование ракетной программы в 2020 году увеличится на 300 млн грн, если сравнивать с 2019 годом. Ранее известный журналист указал, что в 2020 году Украина может остаться без боевых ракет.
Пресс-служба Министерства обороны Украины сообщает, что в 2020 году планируется завершение разработки и государственные испытания комплексов «Нептун» и «Ольха». После принятия на вооружение будет закупка серийных образцов этих ракет.
Также планируется закупить около 3 000 ракетных комплексов и ракет к ним. Сумма затрат должна составить более 2,4 млрд грн.
Продолжается и выполнение программы по созданию многофункционального ракетного комплекса (МФРК).
Напомним, ранее критические замечания по Гособоронзаказу-2020 высказал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.
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