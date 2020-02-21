Происшествия

В Киеве упавшие с моста куски бетона пробили лобовое стекло машины: фото ЧП

В пятницу, 21 февраля, в столице от путепровода, проходящего вдоль улицы Дегтяревской, отвалились куски бетона. Ранее в Киеве ребенок, случайно ударившись головой, повредил мост.

Как сообщает «Киев Оперативный», куски бетона упали с моста на Дегтяревской прямо на проезжавший внизу автомобиль и разбили лобовое стекло.

Последствия происшествия хорошо видны на фото.

Сеть взорвалась многочисленными возмущенными комментариями — особенно объяты гневом владельцы автомобилей, так как их транспорт тоже подвергается такой опасности.

Ранее сообщалось, что в Киеве на пешеходный Парковый мост заехал в автомобиле любитель экстремальных развлечений. Фото машины на пешеходном мосту вызвало многочисленные комментарии в сети. Многие удивляются отсутствию препятствий для таких нарушителей.

Фото: «Киев Оперативный»

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