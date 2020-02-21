24.27 / 24.48 26.20 / 26.53
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве упавшие с моста куски бетона пробили лобовое стекло машины: фото ЧП

20:01 21 февраля 2020 153
Авто
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 21 февраля, в столице от путепровода, проходящего вдоль улицы Дегтяревской, отвалились куски бетона. Ранее в Киеве ребенок, случайно ударившись головой, повредил мост.

Как сообщает «Киев Оперативный», куски бетона упали с моста на Дегтяревской прямо на проезжавший внизу автомобиль и разбили лобовое стекло.

Последствия происшествия хорошо видны на фото.

Сеть взорвалась многочисленными возмущенными комментариями — особенно объяты гневом владельцы автомобилей, так как их транспорт тоже подвергается такой опасности.

Ранее сообщалось, что в Киеве на пешеходный Парковый мост заехал в автомобиле любитель экстремальных развлечений. Фото машины на пешеходном мосту вызвало многочисленные комментарии в сети. Многие удивляются отсутствию препятствий для таких нарушителей.

Фото: «Киев Оперативный»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

новые санжары

Добро пожаловать на родину: украинец записал песню о ситуации в Новых Санжарах

место преступления

Мать нашла повешенным 5-летнего сына: подробности трагедии под Прилуками (видео)

Пенсия в Украине

Пенсия в Украине: стало известно, какие годы могут не зачислить в стаж

Ребенок и кот

Лизала и толкала: сиамская кошка спасла жизнь годовалого карапуза (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер