Невезучий мост: в Киеве ребенок головой разбил гордость Кличко

Украина

Вчера вечером, 14 октября, в Киеве на мосту на Владимирской горке вновь разбилось стекло. Хотя только недавно это сооружение было отремонтировано. О происшествии сообщает Лига Информ.

По словам очевидцев, повреждение нанес маленький ребёнок. Он находился под перилами, подпрыгнул вверх и головой разбил стеклянную перегородку, которая отделяет перила от лампочек подсветки.

В результате инцидента никто не пострадал. Родители вместе с ребенком покинули место происшествия, а через несколько минут на мост прибыли сотрудники патрульной полиции.

Сейчас на месте нет ни лампы, ни секции. Эти элементы не влияют на безопасность, поэтому движение по мосту не ограничивается.

Ранее сообщалось, что киевляне упорно пытаются испытывать на прочность стеклянный мост.

Фото: Лига Информ и ДТП.kiev.ua. Видео: Информатор Киев.

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