- 18:38 Под Одессой на взятке попался известный криминальный авторитет
- 18:26 Дети из Симферополя исполнили знаменитую крымскотатарскую песню на украинском языке: трогательное видео
- 18:14 До 19 октября киевлянки могут внепланово обследоваться у маммолога (адреса медучреждений)
- 18:10 Невезучий мост: в Киеве ребенок головой разбил гордость Кличко
- 17:50 Настоящая принцесса: Кейт Миддлтон в мерцающем зеленом платье приехала на вечерний прием на моторикше
- 17:40 Наталья Бочкарева проигнорировала суд по делу о наркотиках
- 17:39 Под Одессой будут судить завотделением больницы, из-за халатности которого задохнулся пациент
- 17:35 Нынешнее "бабье лето" в Киеве побило сразу два температурных рекорда
- 17:16 Только цифры: МВФ пророчит рост украинской экономики и падение — российской
- 17:01 Чуть не погибла: Катерина Кухар рассказала о страшном ДТП
- 16:58 В застенках боевиков "ДНР" погиб украинский воин, которого должны были обменять
- 16:45 Где в Киеве до 18 октября можно пройти бесплатное обследование в медпунктах (адреса)
Невезучий мост: в Киеве ребенок головой разбил гордость Кличко
Вчера вечером, 14 октября, в Киеве на мосту на Владимирской горке вновь разбилось стекло. Хотя только недавно это сооружение было отремонтировано. О происшествии сообщает Лига Информ.
По словам очевидцев, повреждение нанес маленький ребёнок. Он находился под перилами, подпрыгнул вверх и головой разбил стеклянную перегородку, которая отделяет перила от лампочек подсветки.
В результате инцидента никто не пострадал. Родители вместе с ребенком покинули место происшествия, а через несколько минут на мост прибыли сотрудники патрульной полиции.
Сейчас на месте нет ни лампы, ни секции. Эти элементы не влияют на безопасность, поэтому движение по мосту не ограничивается.
Ранее сообщалось, что киевляне упорно пытаются испытывать на прочность стеклянный мост.
Фото: Лига Информ и ДТП.kiev.ua. Видео: Информатор Киев.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...