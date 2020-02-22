Украина

Медицину продолжат реформировать: Зеленский подписал указ о создании группы во главе с Радуцким

Президент Украины Владимир Зеленский, позвонивший на днях девушке, которую из-за пневмонии оставили в Китае, создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения и утвердил ее состав. Соответствующий указ № 55/2020 глава государства подписал 21 февраля, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Возглавил рабочую группу председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

В ее состав также вошли такие опытные врачи, как Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко, представители различных медицинских учреждений и профильных вузов.

В документе отмечается, что рабочая группа должна до 1 марта 2020 года проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины, в частности по реализации государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения к реализации этих же гарантий для других видов медпомощи.

По результатам этого анализа рабочей группе поручено внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: по финансированию, совершенствованию системы подготовки и непрерывному профессиональному развитию врачей, других медицинских работников, повышению уровня их заработной платы, научному сопровождению системы здравоохранения.

«Рабочая группа имеет право взаимодействовать с другими вспомогательными органами и службами, созданными Президентом Украины, государственными органами, органами местного самоуправления, заведениями высшего образования и научными учреждениями, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, отмечается в указе. Также она может запрашивать и получать в установленном порядке от указанных структур необходимую информацию, документы и материалы и приглашать на свои заседания их представителей и экспертов по соответствующим вопросам», — говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский анонсировал создание коллегии «выдающихся врачей» со всей Украины при главе государства для анализа уже введенных и еще запланированных этапов медицинской реформы в Украине.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после провальной эвакуации украинцев из страдающего от эпидемии коронавируса Уханя Владимир Зеленский записал обращение, в котором заявил, что не все в Украине сдали экзамен на человечность, а нации очень нужен иммунитет против «вируса ненависти».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter