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Медицину продолжат реформировать: Зеленский подписал указ о создании группы во главе с Радуцким
Президент Украины Владимир Зеленский, позвонивший на днях девушке, которую из-за пневмонии оставили в Китае, создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения и утвердил ее состав. Соответствующий указ № 55/2020 глава государства подписал 21 февраля, говорится в сообщении на сайте главы государства.
Возглавил рабочую группу председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
В ее состав также вошли такие опытные врачи, как Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко, представители различных медицинских учреждений и профильных вузов.
В документе отмечается, что рабочая группа должна до 1 марта 2020 года проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины, в частности по реализации государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения к реализации этих же гарантий для других видов медпомощи.
По результатам этого анализа рабочей группе поручено внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: по финансированию, совершенствованию системы подготовки и непрерывному профессиональному развитию врачей, других медицинских работников, повышению уровня их заработной платы, научному сопровождению системы здравоохранения.
«Рабочая группа имеет право взаимодействовать с другими вспомогательными органами и службами, созданными Президентом Украины, государственными органами, органами местного самоуправления, заведениями высшего образования и научными учреждениями, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, отмечается в указе. Также она может запрашивать и получать в установленном порядке от указанных структур необходимую информацию, документы и материалы и приглашать на свои заседания их представителей и экспертов по соответствующим вопросам», — говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский анонсировал создание коллегии «выдающихся врачей» со всей Украины при главе государства для анализа уже введенных и еще запланированных этапов медицинской реформы в Украине.
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