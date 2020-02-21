Украина

Мы вас там не оставим: Зеленский позвонил девушке, которую оставили в Китае из-за собаки (видео)

Украинке Анастасии Зинченко, которую из-за собаки не взяли на борт самолета, которым наших соотечественников эвакуировали из китайского Уханя, позвонил президент Владимир Зеленский.

Он пообещал изыскать возможность и вернуть девушку домой. «Я только что об этом узнал. Мы вас не оставим. Обязательно найдем средства и способы и вас обязательно вернем», — сказал Зеленский. Видео разговора в сесть выложил ресурс «Харьков 1654».

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Анастасия рассказала, что долго добивалась от посольства Украины в КНР разрешения вывезти своего шпица по кличке Мишель, у которого есть паспорт, все необходимые прививки и чип. Тем не менее, девушке не разрешили вывезти животное.

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