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У курсантов военного колледжа на Тернопольщине диагностировали норовирус: что об этом известно
В Тернопольской области выяснили причину массовой госпитализации учащихся военного колледжа в городе Збараж. На больничную койку 25 курсантов попали из-за норовируса.
Среди разных типов вирусов норовирус ответственен за вспышки желудочно-кишечных заболеваний. Передается от человека к человеку либо через пищу. В быту норовирусную инфекцию иногда называют кишечным гриппом. Норовирус активно проявляет себя в конце осени, зимой и ранней весной.
По состоянию на 21 февраля в больнице оставались 25 заболевших, но врачи настроены оптимистично: количество заразившихся не увеличилось. Тернопольский лабораторный центр Минздрава провел исследования биоматериала и выявил там фрагменты специфической вирусной РНК. Следовательно, вспышка заболевания в Збаражском колледже вызвана норовирусом.
Напомним, в колледже в Збараже учатся около 250 человек. Начиная с 19 февраля, в больницы стали поступать подростки 14−17 лет, курсанты колледжа. Сначала предполагалось, что у пациентов пищевое отравление после посещения столовой. В колледже проводится противоэпидемическая обработка.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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