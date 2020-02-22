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Полтавщина провожает в последний путь 22-летнего Максима Хитайлова, погибшего во время боя под Золотым (фото)
Сегодня, 22 февраля, в селе Выришальном Лохвицкого района Полтавской области похоронят 22-летнего бойца мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Максима Хитайлова. Он погиб во время попытки прорыва линии фронта российско-оккупационными войсками в районе Золотого-4 (Луганская область), где осенью прошлого года состоялось разведение войск. В тот день, 18 февраля, противник пошел в наступление с самого утра, применив тяжелую артиллерию. В опорный пункт, где находились наши военнослужащие, попал снаряд. Максим получил смертельное ранение, еще пятеро бойцов, находившихся с ним, были ранены. К сожалению, тело убитого не успели вынести с поля боя.
До последнего день похорон молодого солдата был не определен. Передача тела состоялась только 20 февраля, хотя поначалу была договоренность на 19-е.
Лишь в полдень 21 февраля гроб с телом убитого был погружен в спецавтомобиль с надписью «Груз 200», который выехал на Полтавщину. В Чутово — первом населенном пункте области — Героя встречали ветераны АТО и жители райцентра с государственными флагами, а на въезде в Полтаву к траурной колоне присоединились несколько автомобилей с флагами бригад ВСУ.
Несмотря на позднее время (было уже около 20:00) сотни полтавчан собрались на площади перед зданием областной госадминистрации, чтобы почтить память Максима Хитайлова. Гроб, накрытый сине-желтым флагом, был закрыт.
На панихиде выступили заместитель председателя Полтавского областного совета, участник боевых действий на Донбассе Анатолий Ханко, военный комиссар области Дмитрий Губский, заместитель командира мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады Роман Усенов, секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота. Священнослужители провели молебен.
Все говорили о мужестве и патриотизме простого сельского парня Максима Хитайлова, который, оставив учебу в национальном университете «Полтавская политехника», в апреле прошлого года подписал контракт с ВСУ и отправился на фронт. И погиб, как герой, защищая родину.
У погибшего остались мама и брат.
Напомним, в ночь на 22 февраля российско-оккупационные войска пытались прорвать оборону в районе поселка Новотошковское Луганской области.
Фото автора и Департамента информационной деятельности и коммуникации Полтавской ОГА
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