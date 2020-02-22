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Скалецкая опровергла фейки о том, что она якобы выезжала из Новых Санжар
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая опровергла информационные фейки о том, что она якобы покидала территорию санатория «Новые Санжары». В своем Facebook она опубликовала видео с места обсервации и рассказала, что находится там с обеда пятницы, никуда не выходя.
«Вчера была очень занята, не было времени смотреть новости и читать соцсети. Сделала это сегодня и, честно говоря, была очень удивлена. Уважаемые журналисты, политики и другие люди рассказывают, как «Скалецкая зашла к инфицированным, потом полетела в Киев, заразила там всех и снова вернулась в Санжары», — отметила министр здравоохранения.
Скалецкая объяснила, что прибыла в поселок Новые Санжары в четверг, 20 февраля, вечером вместе с премьер-министром. Ночь и первую половину следующего дня она провела в Полтавской области, проверяя готовность медучреждений к любому развитию событий.
«Только после этого днем в пятницу, 21 февраля, я зашла на территорию санатория „Новые Санжары“, где нахожусь и откуда смогу выйти только вместе со всеми», — сообщила министр.
Она призвала не распространять фейки и не сеять панику, ведь «информационная гигиена является не менее важной, чем санитарная».
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