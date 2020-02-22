Украина

Хлеба не надо: эвакуированные из Уханя в Новые Санжары требуют зрелищ (видео)

Сегодня, 22 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел в Новых Санжарах брифинг для журналистов.

— На данный момент ситуация контролируемая, — прежде всего заверил он. — И все, что происходит в медицинском центре «Новые Санжары» не несет опасности ни жителям поселка, ни обслуживающему персоналу, ни охране. В Украине не зафиксировано ни единого случая заболевания коронавирусом. Его инкубационный период, как установлено, составляет 14 дней, а не 27, как сообщают некоторые китайские СМИ. Никакого увеличения этого срока нет.



Секретарь СНБО также сообщил, что президент просил его определиться с необходимой помощью для находящихся в обсервации.



— Люди обеспечены всем необходимым, — сообщил Данилов. — Возле медцентра работает пункт «Красного креста», там можно узнать, что нужно. Но просьба не приносить еды — ее достаточно.

Между тем журналист Александр Махов, сопровождавший спасательную миссию в Ухань и теперь находящийся вместе со всеми в обсервации, пожаловался на скуку и обратился через соцсети передать в санаторий книги и стол для настенного тенниса. А еще пригласил полтавские музыкальные коллективы устроить для них небольшой концерт на контрольно-пропускном пункте.

Кстати, в Полтавской ОДА приняли решение в срочном порядке подключить в санатории «Новые Санжары» бесплатный 4G интернет.

Сегодня у эвакуированных из Уханя были взяты кровь и мазки из носа для проверки на наличие вирусов.

- Отныне каждые три дня мы будем проводить такие анализы биологических материалов и отправлять их самолетом в Киев на лабораторные исследования, — заявил Данилов. — О результатах сразу же будем сообщать в СМИ. Украинские тесты на определения коронавируса COVID-19 уже готовы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жители Новых Санжар раскупили в местных аптеках все маски.

Фото и видео со странички Александра Махова в Facebook

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