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Украина

Пассажиров поезда Киев-Москва дополнительно проверят при возвращении в Украину

17:50 22 февраля 2020 52
Пассажиров поезда Киев-Москва дополнительно проверят при возвращении в Украину
Инф. «ФАКТОВ»

Украинцы, которые ехали в Москву в вагоне поезда «Киев-Москва», отцепленном в Брянске, здоровы, включая и гражданку КНР. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

По его словам, в настоящее время прорабатываются логистические вопросы отправки всех граждан по запланированному ранее маршруту.

«Поезд „Киев-Москва“. Только от нашего посольства в Москве: все здоровы, включая китаянку. Лечебным учреждением с российской железной дорогой прорабатываются логистические вопросы с целью отправки всех граждан по запланированному ранее маршруту. Консулы контролируют. Укрзализныця подтверждает», — сказал Погорельцев в комментарии Укринформу.

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Одновременно в МВД Украины заявили, что украинцы, ехавшие в злополучном вагоне, по возвращению в Украину на границе будут проверены на состояние здоровья.

«Мы знаем всех этих лиц, наши дипломатические учреждения контактируют с ними. Если эти граждане будут возвращаться в Украину, мы просим их сообщать об этом на границе, чтобы мы также обследовали наших граждан. То есть в случае возвращения на границе будем проверять температуру и наличие других признаков возможных заболеваний наших граждан», — сказал на брифинге советник министра Антон Геращенко.

Напомним, в одном вагоне с китаянкой, у которой поднялась температура по пути из Киева в Москву, ехали 13 граждан Украины.

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