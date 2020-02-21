Украина

Стало известно, сколько украинцев из поезда Киев – Москва отправили на карантин

В Брянске отправили на карантин пассажиров, которые ехали в одном вагоне с гражданкой Китая, имеющей высокую температуру. В их числе 13 граждан Украины.

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что пассажиров вагона отправили на обсервацию. Но где она проходит, пока не известно.

При прохождении контроля в вагоне, кроме гражданки Китая, был еще 21 человек: 13 граждан Украины, в том числе 2 проводника, а также шесть россиян и по одному — из Узбекистана и Канады.

Сейчас украинские ведомства пытаются установить детали ситуации, и где находятся пассажиры.

Ранее сообщалось, что коронавирус продолжает убивать китайцев — приведена печальна статистика последних дней. Также обнародовали общее число погибших.

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