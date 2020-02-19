23 февраля 2020

Ровно 90 лет назад, в феврале 1930-го года, в Киеве открылась персональная выставка работ Казимира Малевича. Художником он к тому времени был уже достаточно хорошо известным. И не только в Советском Союзе, но и в Европе — в Германии, например, и в Голландии, где многие свои картины он вынужден был оставить, в спешке возвращаясь в СССР после гневного письма от советских чиновников с требованием вернуться на Родину.

Правда, Родина особо-то его не жаловала. Это началось ещё с малолетства, когда после года учёбы в Киевской художественной школы 17-летний самоучка попытался поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Несколько раз отправлял Казимир (кстати, старший из 14 детей известного сахаровара) документы в это училище и всякий раз получал отказ. Женившись в Курске, куда переехала семья, на Казимире (!) Зглейц, Казимир Малевич долго и безуспешно пытался наладить семейный быт. Но, когда ничего из этого у него не получилось, решил отправиться сначала в Петербург (где, разрабатывая декорации в театре ''Луна-парк'', впервые использовал образ знаменитого ''Чёрного квадрата''), а затем в Витебск, где какое-то время преподавал супрематизм и одну за другой писал книги под весьма сложными названиями — типа ''Супрематизм. Мир как беспредметность или вечный покой''.

Киевская персональная выставка 1930-го года закончилась для Малевича печально. Он был в очередной раз обвинён в антисоветской пропаганде (до этого его обвиняли в шпионстве в пользу Германии) и посажен в тюрьму. Только благодаря усилиям друзей ему в декабре того же года удалось выйти на свободу. Живя в абсолютной нищете, Малевич продолжал создавать свои теперь уже ''постсупрематические''картины, герои которых отличались плоскими торсами. В тот же период он, чувствуя приближение кончины, спроектировал собственный супрематический гроб в виде креста. И попросил друзей, чтобы похоронили его с раскинутыми руками. Ученики художника в точности исполнили его последнюю просьбу — похоронен он был в белой рубахе, чёрных брюках и красных туфлях в гробу, строго отвечавшем его эскизу… А прах Казимира Малевича (рождённого в Киеве 23 февраля 1878 года и крещённого в киевском костёле св. Александра) был предан земле в селе Немчиновка под любимым дубом художника, рядом с которым часто можно было видеть мирно пасущихся лошадей…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.