Уайлдер – Фьюри: полное видео боя

Спорт

В Лас-Вегасе на ринге легендарной MGM Grand Garden Arena прошел бой-реванш за чемпионский пояс в супертяжелом весе между американцем Деонтеем Уайлдером (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья) и британцем Тайсоном Фьюри (30 побед, 21 из них — нокаутом, 1 ничья).

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ВИДЕО НОКАУТА

Захватив инициативу с первых минут, Фьюри «гнул» свою линию на протяжении всего боя. Несмотря на то, что Тайсон оказался на взвешивании тяжелее своего соперника на 20 кг, именно британец выглядел свежее и легче на ногах.

В каждом из раундов Уайлдер пропускал большое количество ударов. Складывалось впечатление, что американец выглядит растерянным и не знает, что делать в ринге с таким соперником. Согласно подсчетам, которые велись экспертами, британец выиграл по очкам все шесть полностью проведенных раундов. Не обошлось и без элементов шоу — в одном из эпизодов, пойдя в клинч, британец на публику облизал кровь, которая растеклась по шее соперника.

А в седьмом, пойдя в очередную атаку, Тайсон заставил команду Деонтея капитулировать и выбросить белое полотенце. Хоть Уайлдер и был недоволен таким решением своего угла, но, учитывая последние смертельные случаи в мире бокса, это было правильным решением остановить избиение.

Таким образом, Фьюри отобрал у Уайлдера чемпионский пояс WBC, которым американец владел с января 2015-го и провел десять успешных защит своего титула. 11-я оказалась роковой… А рританец стал первым в истории боксером, кому покорились все чемпионские пояса в супертяжелом весе.

@Tyson_Fury becomes the FIRST boxer in history to have won:



WBO

WBA

WBC



IBO

IBF



Ring

Lineal



EVERY major heavyweight world title.



Never. In. Doubt. pic.twitter.com/mYuBDFCTVK — SPORF (@Sporf) February 23, 2020

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры не видели явного фаворита в бое-реванше Уайлдера и Фьюри.

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