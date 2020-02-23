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Спорт

Уайлдер – Фьюри: полное видео боя

8:38 23 февраля 2020 2856
Уайлдер Фьюри
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В Лас-Вегасе на ринге легендарной MGM Grand Garden Arena прошел бой-реванш за чемпионский пояс в супертяжелом весе между американцем Деонтеем Уайлдером (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья) и британцем Тайсоном Фьюри (30 побед, 21 из них — нокаутом, 1 ничья).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

ВИДЕО НОКАУТА

Захватив инициативу с первых минут, Фьюри «гнул» свою линию на протяжении всего боя. Несмотря на то, что Тайсон оказался на взвешивании тяжелее своего соперника на 20 кг, именно британец выглядел свежее и легче на ногах.

В каждом из раундов Уайлдер пропускал большое количество ударов. Складывалось впечатление, что американец выглядит растерянным и не знает, что делать в ринге с таким соперником. Согласно подсчетам, которые велись экспертами, британец выиграл по очкам все шесть полностью проведенных раундов. Не обошлось и без элементов шоу — в одном из эпизодов, пойдя в клинч, британец на публику облизал кровь, которая растеклась по шее соперника.

А в седьмом, пойдя в очередную атаку, Тайсон заставил команду Деонтея капитулировать и выбросить белое полотенце. Хоть Уайлдер и был недоволен таким решением своего угла, но, учитывая последние смертельные случаи в мире бокса, это было правильным решением остановить избиение.

Таким образом, Фьюри отобрал у Уайлдера чемпионский пояс WBC, которым американец владел с января 2015-го и провел десять успешных защит своего титула. 11-я оказалась роковой… А рританец стал первым в истории боксером, кому покорились все чемпионские пояса в супертяжелом весе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры не видели явного фаворита в бое-реванше Уайлдера и Фьюри.

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