Уайлдер – Фьюри: видео нокаута

Спорт

В ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе прошел наиболее ожидаемый бой в супертяжелом весе — в ринге сошлись в реванше американец Деонтей Уайлдер (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья) и британец Тайсон Фьюри (30 побед, 21 из них — нокаутом, 1 ничья).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

В первом поединке, прошедшем в декабре 2018 года, британец владел преимуществом по ходу боя, но два раза побывал в нокдауне, что предопределило итоговый результат — судьи раздельным решением присудили ничью.

На этот раз Фьюри учел свои ошибки и, пойдя в наступление со стартовых минут, давил на соперника на протяжении всего поединка. Уайлдер, за карьеру всего несколько раз падавший на канвас ринга и сам неоднократно отправлявший туда своих соперников, дважды оказывался в нокдауне. А когда в седьмом раунде Тайсон в очередной раз пошел в атаку, угол Деонтея просто выбросил белое полотенце, дабы остановить это избиение и не допустить плачевных последствий для американца.

Таким образом, Фьюри завоевал титул WBC и стал чемпионом мира впервые с 2015 года, когда сенсационно победил украинца Владимира Кличко.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайлдер на заре своей карьеры помышлял о самоубийстве.

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