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Спорт

Умер боксер, жестко нокаутированный в андеркарде боя Усика (видео)

10:11 17 октября 2019 36
Умер боксер, жестко нокаутированный в андеркарде боя Усика (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

На 28-м году жизни скончался американский боксер Патрик Дэй (17 побед, 6 из них — нокаутом, 4 поражения, 1 ничья), который был жестко нокаутирован в последнем раунде боя против своего соотечественника Чарльза Конвелла, проходившего на Wintrust Arena в Чикаго в андеркарде поединка нашего Александра Усика против Чазза Уизерспуна.

Пропустив серию ударов от Конвелла в 10-м раунде, Дэй упал на канвас, после чего с закатившимися зрачками оставался лежать фактически без движения, пока доктора пытались привести его в чувство.

Покинул Патрик ринг только на носилках, после чего был доставлен в больницу Чикаго. По дорого в лечебное учреждение боксер перенес судороги и впал в кому. В больнице спортсмену сразу же была проведена операция, но Дэй, не приходя в сознание, умер.

«От имени семьи, команды, родных и близких людей хочу поблагодарить всех за вашу поддержку и молитвы. Он был достойным сыном, хорошим братом, отличным другом. Его доброта, позитивное настроение и духовная щедрость производили неизгладимое впечатление на всех, кого он встречал по жизни», — сообщил промоутер американца Лу Дибелла.

Отметим, что это уже третий случай смерти боксера за последние несколько месяцев. В конце июля умер россиянин Максим Дадашев после нокаута в поединке с Сабриэлем Матиасом из Пуэрто-Рико, а через несколько дней стало известно о том, что фатально завершился бой, в котором была зафиксирована ничья, для аргентинца Уго Альфредо Сантильяна.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский супертяжеловес Владислав Сиренко в первом раунде разбил в кровь лицо чемпиону Италии Айвану ди Берардино.

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