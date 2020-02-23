56-летний Тарантино впервые стал отцом

Шоу-бизнес

Легендарный режиссер Квентин Тарантино, которому в 2020 году не удалось получить премию «Оскар» за фильм «Однажды в… Голливуде», впервые стал отцом. Долгожданного сына 56-летнему супругу родила Даниэлла Пик. Напомним, о грядущем пополнении в семействе звездная пара сообщила в августе 2019 года.

Малыш появился на свет в больнице Тель-Авива, сообщает Pnai Plus magazine.

Даниэла является дочерью популярного в Израиле певца и композитора Цвика Пика. Он является автором легендарного хита «Дива», с которой Израиль выиграл «Евровидение-1998».

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Напомним, перед церемонией «Оскар» «Однажды в… Голливуде» получил в общей сложности четыре премии «Выбор критиков» (Critics' Choice Awards или CCA), которой ежегодно Ассоциация кинокритиков вещательных компаний США награждает за лучшие достижения в области кино и телевидения.

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