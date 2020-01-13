"Однажды в... Голливуде" получил четыре престижных премии (фото)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 2 января, в Санта-Монике, штат Калифорния, состоялась 25-я церемония вручения престижной премии «Выбор критиков» (Critics' Choice Awards или CCA), которой ежегодно Ассоциация кинокритиков вещательных компаний США награждает за лучшие достижения в области кино и телевидения. Многие рассматривают CCA как один из важнейших этапов подготовки к церемонии вручения главного кинотрофея года — премии «Оскар».

Кроме того, CCA является основным конкурентом премии «Золотой глобус», поскольку «Выбор критиков» тоже включает в себя кино- и теленоминации. С каждым годом церемония собирает все больше звезд на красной дорожке, что только повышает ее значимость.

Назовем сначала лауреатов CCA 2020 в кинокатегориях.

Лучшим фильмом стал «Однажды в… Голливуде». Конкуренция в этой номинации была как никогда жесткой. Претендовали еще девять фильмов: «Паразиты», «Джокер», «Кролик Джоджо», «Ирландец», «1917», «Аутсайдеры», «Маленькие женщины», «Брачная история», «Неограненные камни».

«Однажды в… Голливуде» получил в общей сложности четыре премии «Выбор критиков». Квентин Тарантино был признан лучшим сценаристом, а Брэд Питт — лучшим актером второго плана. Четвертая победа досталась в категории «Лучший дизайн».

У Брэда Питта были очень серьезные соперники: Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши («Ирландец»), Уиллем Дефо («Маяк»), Энтони Хопкинс («Два Папы»), Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»).

Читайте в «ФАКТАХ»: Приехав покорять Голливуд, я поначалу работал в «Макдоналдсе» за 25 долларов в неделю, — Брэд Питт

Тарантино номинировался еще и как лучший режиссер, но уступил в этой категории сразу двум конкурентам. «Выбор критиков» в итоге получили Сэм Мендес, снявший потрясающую драму «1917» о Первой мировой войне, и корейский кинематографист Пон Чжун Хо («Паразиты»). Кстати, его «Паразиты» назван лучшим иностранным фильмом. Учитывая, что эта картина собрала уже практически все премии в данной категории, которые состоялись на сегодняшний день, включая «Золотой глобус», можно с уверенностью предсказывать, что ей достанется и «Оскар».

Лучшим актером признан Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер». В этой категории номинировались также Антонио Бандерас («Боль и слава»), Роберт де Ниро («Ирландец»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история»), Адам Сэндлер («Неограненные камни»), Эдди Мерфи («Меня зовут Долемайт»). Феникс укрепил свои позиции в борьбе за «Оскар». Напомним, что он уже получил «Золотой глобус» за «Джокера».

Читайте в «ФАКТАХ»: Ради роли Джокера мне пришлось за месяц сбросить 24 килограмма, — Хоакин Феникс

Тоже можно сказать и о Рене Зеллвегер. Вслед за «Золотым глобусом» на получила и «Выбор критиков» в категории «Лучшая актриса» за главную роль в биографической драме «Джуди». Рене сыграла легендарную актрису и певицу Джуди Гарленд. Ее соперницами были Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Шарлиз Терон («Секс-бомба»), Лупита Нионго («Мы»), Сирша Ронан («Маленькие женщин», Аквафина («Прощание»), Синтия Эриво («Гарриет»).

Лучшей актрисой второго плана признана Лора Дерн за роль в картине «Брачная история». В этой же категории ей в начале января покорился и «Золотой глобус». Конкуренция в борьбе за «Выбор критиков» была острая. Претендовали также Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Марго Робби («Секс-бомба»), Дженнифер Лопес («Мошенницы с Уолл-стрит»), Флоренс Пью («Маленькие женщины»), Чжао Шужень («Прощание»).

Пожалуй, самым большим разочарованием церемония в Санта-Монике стала для поклонников фильма «Ирландец». Картина Мартина Скорсезе присутствовала почти во всех категориях, но получила всего одну премию — за лучший актерский состав.

Читайте в «ФАКТАХ»: Трамп абсолютно аморальный тип и дурак, но опасный. И станет еще опаснее, если его переизберут, — Роберт Де Ниро

Лучшим полнометражным мультфильмом назван «История игрушек 4». В категории «Лучший фантастический фильм или фильм ужасов» победила картина «Мы». Лучшим боевиком признан «Мстители: Завершение», а лучшей комедией — «Меня зовут Долемайт». Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Мстители: Завершение» в прошлом году побил рекорд «Аватара» и стал самым кассовым фильмом в истории.

Переходим к телевизионным категориям.

Лучшим драматическим сериалом стал «Наследники» (второй сезон). Исполнивший в нем одну из главных ролей Джереми Стронг признан лучшим актером в драматическом сериале. Лучшей актрисой в драматическом сериале объявлена Реджина Кинг («Хранители»). Билли Крудап («Утреннее шоу») получил «Выбор критиков» как лучший актер второго плана в драматическом сериале. В такой же категории у женщин премия досталась Джин Смарт («Хранители»).

Лучшим комедийном сериалом объявлен «Дрянь». Исполнившая в нем главную роль Фиби Уоллер-Бридж получила премию как лучшая актриса в комедийном сериале. Ее партнер Эндрю Скотт признан лучшим актером второго плана в комедийном сериале. А лучшим актером в комедийном сериале назван Билл Хэйдер («Барри»). Лучшей актрисой второго плана в комедийном сериале стала Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»).

«Чернобыль» неожиданно уступил победу в категории «Лучший мини-сериал». Премию отдали проекту компании Netflix «Когда они увидят нас». Это криминальная драма, основанная на реальных событиях. Джаррел Джером, сыгравший в ней главную роль, признан лучшим актером в мини-сериале. Лучшей актрисой в мини-сериале стала Мишель Уильямс («Фоссе/Вердон»).

«Чернобыль» все же без награды не остался. Ее принес Стеллан Скарсгард, который победил в номинации «Лучший актер второго плана в мини-сериале». У женщин в такой же категории «Выбор критиков» получила Тони Коллетт («Невероятное»).

На красной дорожке блистали Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер, Зендая, Энн Хэтауэй, Николь Кидман, Лупита Нионго. Пришли и ветераны Голливуда Роберт де Ниро, Аль Пачино, Харви Кейтель. Квентин Тарантино был с супругой. Холостяк Хоакин Феникс привел на церемонию свою сестру.

В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия объявит список номинантов на премию «Оскар».

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