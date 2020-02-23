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В оккупированной Ялте детей согнали на милитаристский парад (фото)
Российские оккупанты продолжают привлекать детей к «военно-патриотическим» игрищам. Очередной «парад» провели в Ялте, приурочив его ко Дню защитника Отечества.
Кроме школьников, юных кадетов и членов милитаристского движения «Юнармия», в нем приняли участие воспитанники «Школы юных моряков».
Колонны прошли маршем по набережной курортного города, после чего их угостили солдатской кашей (при этом зрителям каши не досталось) и «повеселили» демонстрацией навыков рукопашного боя.
«Парад деток-ихтанеток. Будущих», — прокомментировала фото их автор, известный блогер RoksolanaToday&Kрым.
Парад в Ялте
Мальчики и девочки демонстрируют навыки рукопашного боя
Напомним, ранее в Севастополе российские военные провели историческую реконструкцию нескольких эпизодов войны в Афганистане, задействовав и школьников.
Также подобные игрища к 30-й годовщине вывода войск СССР из Афганистана прошли в Евпатории.
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