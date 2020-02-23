- 12:54 Что подарит понедельник: гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака
- 12:45 К изолированной в Новых Санжарах иностранке срочно вызвали "скорую": что происходит
- 12:27 На Херсонщине утонула фура с мукой, сорвавшаяся с аварийного моста: местные жители возмущены
- 12:01 В Украину не впустили двух "гуру психотренинга" из России
- 11:46 «Челси» — «Бавария»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 11:30 Под Львовом недовольный пациент всадил нож в горло стоматолога
- 11:21 В оккупированной Ялте детей согнали на милитаристский парад
- 11:13 Дефицит кадров: боевики "ЛНР" срочно набирают снайперов
- 10:49 С Масленицей 2020: красивые открытки и поздравления
- 10:47 "Сивохо это видел?": сеть возмутило видео с детьми из оккупированной Амвросиевки
- 10:42 Автоцистерна разнесла маршрутку с людьми под Николаевом: момент аварии попал на видео
- 10:14 В США трагически погиб изобретатель, доказывавший, что Земля плоская
В Украину не впустили двух "гуру психотренинга" из России
В субботу, 22 февраля, в аэропорту «Киев» («Жуляны») пограничники отказали в пропуске в Украину двум гражданам России, прибывшим из Минска для проведения «мотивирующих» лекций. Напомним, в январе 2020 года подобный отказ получила скандальная российская блогерша Александра Митрошина.
Писатель из Санкт-Петербурга объяснил, что прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. При этом в его досье присутствовал факт «поиска вдохновения» в оккупированном Крыму.
А вот журналистка из Москвы 1983 года рождения зарабатывала коммуникацией с группой компаний, ведущих деятельность в Крыму. В соцсетях она постит фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием.
Обоим путешественникам в пересечении государственной границы Украины отказали. Также был выдан запрет на въезд в нашу страну сроком на 3 года.
В воскресенье утром они обратным рейсом улетели в Минск.
Напомним, накануне пограничники не впустили в Украину трех российских пропагандистов, планировавших читать тренинги и лекции, как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.