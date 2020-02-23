Украина

В Украину не впустили двух "гуру психотренинга" из России

В субботу, 22 февраля, в аэропорту «Киев» («Жуляны») пограничники отказали в пропуске в Украину двум гражданам России, прибывшим из Минска для проведения «мотивирующих» лекций. Напомним, в январе 2020 года подобный отказ получила скандальная российская блогерша Александра Митрошина.

Писатель из Санкт-Петербурга объяснил, что прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. При этом в его досье присутствовал факт «поиска вдохновения» в оккупированном Крыму.

А вот журналистка из Москвы 1983 года рождения зарабатывала коммуникацией с группой компаний, ведущих деятельность в Крыму. В соцсетях она постит фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием.

Обоим путешественникам в пересечении государственной границы Украины отказали. Также был выдан запрет на въезд в нашу страну сроком на 3 года.

В воскресенье утром они обратным рейсом улетели в Минск.

Напомним, накануне пограничники не впустили в Украину трех российских пропагандистов, планировавших читать тренинги и лекции, как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях.

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