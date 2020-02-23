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Украина

Переселенцев ожидает еще одна перерегистрация: что об этом известно

16:27 23 февраля 2020 242
переселенцы
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине готовится перерегистрация внутренне перемещенных лиц. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Руслан Калинин.

По его словам, перерегистрация необходима для определения потребности переселенцев переквалификации, трудоустройстве, а также обеспечении жильем.

При этом чиновник отметил, что этот «сложный процесс» государство сможет решить только в течение нескольких лет.

«Сейчас у нас в государстве есть электронная база переселенцев, но она находится в министерстве социальной политики, поэтому перерегистрацию могут сделать только они», — отметил Калинин, добавив, что вопрос возник, когда стали изучать проблему жилья для переселенцев.

В существующей базе минсоцполитики эти сведения не отражены. По предварительным данным МинВВОТ, в жилье нуждаются около 400 тысяч семей ВПЛ.

«Цифру в 400 тысяч семей подсчитал сектор экономического анализа нашего министерства. Взяли данные Международной организации по миграции (МОМ), посмотрели последний отчет национальной системы мониторинга и увидели, что 20% из всех переселенцев вернулись на оккупированную территорию, 12% купили собственное жилье. Потом посмотрели на коэффициент семьи переселенцев — это 2,4 [человека в семье]. И у нас получилась цифра примерно 400 тысяч семей», — пояснил чиновник.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал запуск в 2020 году госпрограмм для ветеранов АТО/ООС и переселенцев, согласно которым они могут получить доступное жилье.

Как сообщали «ФАКТЫ», на саммите «нормандской четверки» в Париже Зеленский предложил ввести в минский формат представителей внутренне перемещенных украинцев, чтобы люди, вышедшие из Донбасса, могли влиять на судьбу региона.

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