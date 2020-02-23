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В российском зоопарке льву устроили День защитника Отечества: в соцсетях смеются

19:29 23 февраля 2020 116
лев
Инф. «ФАКТОВ»

23 февраля в зоопарке Новосибирска (Россия) льву Сэму устроили праздник — покормили бумажным танком, спрятав туда мясо.

«В мире животных нет армий и вооружения, но там, также как и в человеческом мире, важно умение защищать свою семью, дом, территорию», — написала пресс-служба зоопарка.

По словам очевидцев, лев не проявлял особого энтузиазма к спектаклю. Смотрители дольше заряжали танк мясом. Многие люди не стали дожидаться на морозе и ушли.
Не все посетители остались довольны. 23 февраля для льва вызвало обсуждение в соцсети. Некоторые благодарили за праздник.

«Царь есть царь»; «Лев порвал тигра»; «С дудкой в пасти», — такие комментарии появились под фото.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в аннексированном Крыму арестовали предпринимателя Олега Зубкова, владельца парка «Тайган». Российские власти отправили его под арест на два месяца. Наказание последовало после того, как лев из парка Зубкова укусил туристку.

А в зоопарке пакистанского города Карачи смотритель, который кормил льва сырым мясом, чуть не лишился руки.

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