Трамп признался, что хочет примирения Украины с Россией (видео)

Мир

Президент США Дональд Трамп, переизбрания которого так добивается президент РФ Владимир Путин, хочет, чтобы отношения между Украиной и Россией наладились. Об этом он сказал в воскресенье, 23 февраля, отвечая на вопрос журналиста.

«Если бы Украина и Россия смогли договориться и ладить друг с другом, это было бы очень хорошо. Я бы хотел, чтобы они помирились друг с другом, это было бы очень хорошо для всего мира», — сказал Трамп.

«If Ukraine and Russia can work out some agreement where they get along, to me that'd be very good» -- brilliant insights on international relations from Trump pic.twitter.com/lgrsUK1h10 — Aaron Rupar (@atrupar) February 23, 2020

Как сообщали «ФАКТЫ», российская армия продолжает наращивать свои силы на границе с Украиной. По данным украинской разведки, к 2022−2023 годам РФ может начать наступление без проведения мобилизации. По информации Генштаба, на оккупированных территориях Донбасса, в аннексированном Крыму и вдоль границы с Украиной находится около 82 тысяч российских военнослужащих.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter