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Мир

Трамп признался, что хочет примирения Украины с Россией (видео)

19:48 23 февраля 2020 51
Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп, переизбрания которого так добивается президент РФ Владимир Путин, хочет, чтобы отношения между Украиной и Россией наладились. Об этом он сказал в воскресенье, 23 февраля, отвечая на вопрос журналиста.

«Если бы Украина и Россия смогли договориться и ладить друг с другом, это было бы очень хорошо. Я бы хотел, чтобы они помирились друг с другом, это было бы очень хорошо для всего мира», — сказал Трамп.

Как сообщали «ФАКТЫ», российская армия продолжает наращивать свои силы на границе с Украиной. По данным украинской разведки, к 2022−2023 годам РФ может начать наступление без проведения мобилизации. По информации Генштаба, на оккупированных территориях Донбасса, в аннексированном Крыму и вдоль границы с Украиной находится около 82 тысяч российских военнослужащих.

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