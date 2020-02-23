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Трамп признался, что хочет примирения Украины с Россией (видео)
Президент США Дональд Трамп, переизбрания которого так добивается президент РФ Владимир Путин, хочет, чтобы отношения между Украиной и Россией наладились. Об этом он сказал в воскресенье, 23 февраля, отвечая на вопрос журналиста.
«Если бы Украина и Россия смогли договориться и ладить друг с другом, это было бы очень хорошо. Я бы хотел, чтобы они помирились друг с другом, это было бы очень хорошо для всего мира», — сказал Трамп.
«If Ukraine and Russia can work out some agreement where they get along, to me that'd be very good» -- brilliant insights on international relations from Trump pic.twitter.com/lgrsUK1h10— Aaron Rupar (@atrupar) February 23, 2020
Как сообщали «ФАКТЫ», российская армия продолжает наращивать свои силы на границе с Украиной. По данным украинской разведки, к 2022−2023 годам РФ может начать наступление без проведения мобилизации. По информации Генштаба, на оккупированных территориях Донбасса, в аннексированном Крыму и вдоль границы с Украиной находится около 82 тысяч российских военнослужащих.
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