Путин добивается переизбрания Трампа: в США из-за этого полетели головы

Мир

В четверг, 20 февраля, тема предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в США вновь стала центральной во всех американских СМИ. Одновременно телеканал CNN и две крупнейшие газеты The New York Times и The Washington Post сообщили о том, что неделей ранее в Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США состоялся закрытый брифинг, в ходе которого представители американских разведслужб уведомили конгрессменов о том, что в 2020 году Россия снова предпринимает усилия, стремясь способствовать переизбранию Дональда Трампа на второй срок. Пока это выражается в том, что Москва вмешивается в первичные выборы демократов.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», непрямая избирательная система в США подразумевает проведение сначала внутрипартийных выборов — праймериз. Они официально стартовали в феврале. Пока прошли в двух штатах — Айове и Нью-Гэмпшире. Следующие праймериз запланированы на 22 февраля в Неваде.

До начала предварительного этапа президентской гонки у демократов фаворитом считался бывший вице-президент США Джо Байден. Однако после подведения итогов праймериз в Айове и Нью-Гэмпшире он занимает только пятое место. Лидируют бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Возможно, именно такой неожиданный итог начала гонки и подтолкнул американские разведслужбы к выводу о вмешательстве в ход праймериз извне. Кроме того, впервые в новейшей американской истории одна из двух ведущих партий не могла в течение нескольких суток подвести официальные итоги праймериз. Обычно такая информация появляется спустя всего пару часов. А в Айове ее не могли предоставить три дня, а потом вносили коррективы.

Конкретно американские разведслужбы пока не говорят, каким именно способом Москва пытается повлиять на ход праймериз Демократической партии США. Однако то, что это происходит, у специалистов не вызывает сомнений.

Примечательно, что 14 февраля президент Трамп отчитал исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра за то, что тот позволил провести брифинг. Уже 20 февраля стало известно, что хозяин Белого дома решил не выдвигать кандидатуру Магуайра на утверждение в Конгрессе. Джозеф отправлен в отставку. Новым исполняющим обязанности директора Национальной разведки США (ведомство объединяет работу всех разведывательных служб страны) назначен посол США в Германии Ричард Гренелл.

Американские СМИ подчеркивают — у Гренелла вообще нет опыта работы в разведке! Он далек от этой деятельности. Зато является одним из наиболее ярых сторонников Трампа и его внешней и внутренней политики. Президент США, который не раз открыто заявлял, что не доверяет собственным разведслужбам, предпочел поставить во главе них не профессионала, а верного ему человека.

Отмечается еще одна необычная особенность мистера Гренелла. Он — открытый гомосексуалист. До сих пор в администрации Трампа не было ни одного гея. Теперь есть, да еще на столь важном посту. Вряд ли это говорит о том, что нынешний президент изменил свое негативное отношение к представителям ЛГБТ. Возможно, у Трампа возник дефицит кадров?

СМИ сообщают, что Гренелл, скорее всего, получил новое назначение на временной основе. Трампу нужно время, чтобы подобрать необходимого кандидата, который бы одновременно разделял его взгляды и без проблем прошел бы процедуру утверждения в Конгрессе США.

Официально Белый дом не комментирует уход Магуайра. Трамп по-прежнему не любит публично обсуждать тему российского вмешательства в президентские выборы. Если же все-таки его припирают к стенке, 45-й президент США подчеркивает, что ни он сам, ни его команда не имеют к этим попыткам никакого отношения. А существование «мифических связей» между ним и Кремлем не смогли доказать ни специальный прокурор Роберт Мюллер, ни демократы в Конгрессе, инициировавшие процедуру импичмента, которая бесславно провалилась в Сенате.

Демократы, со своей стороны, тут же ухватились за новые обвинения в адрес Москвы. Баллотирующаяся в президенты сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заявила: «Россия вновь вмешивается в наши выборы с целью помочь избранию Трампа… Трамп рвет в клочья верховенство закона и целостность нашей демократии».

В тот же день, 20 февраля, в Вашингтоне был вынесен приговор по громкому делу Роджера Стоуна, бывшего советника Трампа. Он получил три года и четыре месяца тюрьмы. Прокуратура требовала для 67-летнего подсудимого лишения свободы на срок до девяти лет.

В ноябре 2019 года Роджер Стоун был признан виновным в лжесвидетельстве, препятствовании правосудию и склонении другого свидетеля к даче ложных показаний. Все эти обвинения были выдвинуты против него в ходе работы комиссии специального прокурора Роберта Мюллера. Присяжные согласились с тем, что бывший советник Трампа солгал о своих контактах с представителем сайта WikiLeaks, от которых пытался получить компрометирующую информацию в отношении Хиллари Клинтон и других видных представителей Демократической партии. Адвокат Стоуна утверждал, что никакой компромат получен не был, следовательно, закон его клиент не нарушал.

Трамп считает, что его бывший советник стал очередной жертвой «охоты на ведьм», развязанной демократами после поражения Клинтон на президентских выборах 2016 года. Глава государства требует проведения нового судебного процесса. В противном случае, он готов помиловать Стоуна своим указом.

Еще никого Трамп так не защищал, как Роджера Стоуна, который стал шестым помощником президента, признанным виновным по уголовным делам, начатым в результате расследования Мюллера относительно предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года. Пока активное вмешательство Трампа привело к тому, что судья вынес Стоуну достаточно мягкий приговор.

Действовал президент при этом через генерального прокурора Уильяма Барра, который уже признался в том, что лично распорядился отозвать первоначальное ходатайство обвинения, в котором прокурор просил суд о более жестком наказании для Роджера Стоуна. Действия Барра привели к тому, что четыре прокурора отказались представлять сторону обвинения в этом скандальном судебном процессе. Один из них подал в отставку в знак протеста.

Более тысячи бывших американских судей и прокуроров подписали после этого требование о немедленной отставке Уильяма Барра. Тот заявление об уходе писать не стал, но был вынужден обратиться к Трампу с настоятельной просьбой воздержаться в дальнейшем от комментариев по поводу судебного процесса над Стоуном. Однако президент не обратил на это внимания и продолжать писать гневные твиты.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в США назначили прокурора по делам Украины. Ричард Донохью будет координировать и решать вопросы, связанные с Украиной, включая открытие новых расследований или расширение уже существующих. Этот шаг, как отмечает CNN, потенциально дает генеральному прокурору США Уильяму Барру возможность более тщательно контролировать расследования, которые могут быть политически чувствительными.

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