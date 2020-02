Путин добивается переизбрания Трампа: в США из-за этого полетели головы

В четверг, 20 февраля, тема предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в США вновь стала центральной во всех американских СМИ. Одновременно телеканал CNN и две крупнейшие газеты The New York Times и The Washington Post сообщили о том, что неделей ранее в Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США состоялся закрытый брифинг, в ходе которого представители американских разведслужб уведомили конгрессменов о том, что в 2020 году Россия снова предпринимает усилия, стремясь способствовать переизбранию Дональда Трампа на второй срок. Пока это выражается в том, что Москва вмешивается в первичные выборы демократов.