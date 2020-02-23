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- 22:03 "Праздничный" салют из гаубицы напугал жителей Донецка
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"Праздничный" салют из гаубицы напугал жителей Донецка
В оккупированном Донецке в воскресенье, 23 февраля, власти так называемой «ДНР» устроили салют в честь Дня защитника Отечества, который отмечают в России и так называемых «республиках».
«Всем спокойно — это салют. В Донецке ко Дню защитника Отечества громкий, мощный, раскатистый, как будто с „выходом“ и „приходом“ салют. Потому что запускают его из гаубицы Д-30 в самом центре города, в парке им. Щербакова, как и всегда, в праздничные дни», — написали «официальные» сайты террористов.
Дончане не рады такому празднованию. У многих появились мысли о том, что боевики снова затевают серьезную войну.
«Это чтобы люди вспомнили все свои самые кошмарные воспоминания? Окна содрогаются! Какой это праздник, когда все хотят бежать под канонаду в ванную?»
«Дебилы б*ь! В стране все так замечательно, что некуда денег девать, не говоря уже о спокойствии населения…»
«Чем больше праздников, тем дороже коммуналка», — такие комментарии появились в сети.
Ранее «ФАКТЫ» писали о некоторых моментах празднования Дня защитника Отечества в России и на захваченных территориях. Так, в аннексированном Крыму в этот день детей прогнали по улицам строем. А в Новосибирске хищнику в зоопарке скормили бумажный танк с мясом, сообщив, что лев тоже должен защищать.
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