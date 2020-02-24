"Обнаружена группа стран с рисками заражения": Гончарук сделал тревожное заявление о коронарусе

Украина

Украинскими специалистами обнаружена группа стран, где существует высокий риск заражения коронавирусом, который, как оказалось, может поражать человека через фекалии и канализацию. Поэтому Кабмин вынужден принимать дополнительные меры безопасности, написал на своей странице в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

«Мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах», — отметил премьер.

В то же время Гончарук указывает, что правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране.

По его словам, сейчас работа всех служб скоординирована. В Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.

«Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены больницы, которые готовы принять людей», — заявил Гончарук.

Кроме того, правительство ежедневно получает от ВОЗ последнюю информацию относительно опыта различных стран: как развивается вирус, какой сейчас инкубационный период и прочее.

Ранее сообщалось, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая китайского коронавирус COVID-19 не зафиксировано.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов выступил с заявлением о том, что украинцев будут информировать каждый день о состоянии здоровья людей, эвакуированных из китайского Уханя и находящихся на обсервации в Новых Санжарах Полтавской области. Также будут сообщать о результатах их проб на коронавирус.

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