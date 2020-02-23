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Секретарь СНБО пообещал ежедневно рассказывать о здоровье отправленных на карантин в Новых Санжарах
Украинцев и иностранцев, находящихся на обсервации в медицинском центре «Новые Санжары», ежедневно обследуют медики. О состоянии их здоровья и результатах проб на коронавирус будет ежедневно предоставляться информация. Об этом на телеканале «1+1» сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Каждый день будем сообщать об их состоянии, во-первых. Во-вторых, раз в три дня у них будут брать пробы. Вчера была взята первая проба, и в ближайшее время уже будут первые анализы, и они обязательно будут публичными. Ничего скрывать мы не собираемся, потому что нам нечего скрывать. Это должна быть публичная открытая информация, общество должно знать, что происходит», — сказал Данилов.
Чиновник также объяснил, что самолет с эвакуированными на протяжении определенного время находился в воздухе над Харьковом, а потом вернулся в Борисполь в связи с плохой погодой, не позволяющей посадки.
Власть выбрала четыре объекта для карантина, которые были определены заблаговременно.
«Никакого засекречивания никто не делал сознательно. Просто не ожидали, что будет такое восприятие ситуации», — подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, постояльцев медицинского центра «Новые Санжары» рассматривают как здоровых людей на обсервации, а не как заболевших на карантине. По информации заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, срок обсервации эвакуированных украинцев из Уханя составит 14 дней и менять его пока не будут.
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