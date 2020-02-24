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"Превращают в стадо": в России тысячи людей устроили давку из-за розыгрыша очередной "халявы" (видео)
В РФ успешно продолжают практиковать «эпичные битвы» за «халявные» товары для потребителей.
Очередной раунд таких «гладиаторских болев» состоялся в прошедшее воскресенье в городе Стерлитамаке Республики Башкортостан.
Там в одном из ТЦ проводился праздничный розыгрыш «суперавтомобиля «Лада Веста» по случаю дня рождения магазина, передает РенТВ.
Из-за «нагнетания страстей» организаторами столпотворение наблюдалось не только внутри торгового центра, но и за его пределами.
«Шагу некуда ступить. Никто все равно не выиграет эту машину, понятно же сразу. Это все пиар-ход. Все, кто внутри, они уже отдали свои лотерейные билеты, а снаружи — только собираются отдать», — жаловались жители города в соцсетях.
«Сами себя превращаем в стадо!», «Позорище», «Ведетесь на их провокацию», — отвечали им комментаторы, указывая, что все происходит, скорее всего, не из бедности, а «от безумия и страсти к халяве».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что похожая ситуация произошла 1 февраля в другом российском городе — Нефтекамске. Тогда покупатели магазина устроили драку из-за стирального порошка. Сотрудники не справились с толпой, пришлось вызывать охрану.
На кадрах сначала видна толпа людей, потом слышится звук битой посуды, после чего крик: «Вызывайте тревожку! Вызывайте охрану!» А спустя несколько секунд женские голоса начинают спор за место в очереди.
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Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.