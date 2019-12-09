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Стал известен полный состав украинской делегации на переговорах в Париже
В состав украинской делегации, которая вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским отправилась в Париж на саммит «нормандской четверки», помимо министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, вошли еще 11 топ-чиновников.
Как сообщает «Громадське», в Париж также отправились министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов; главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак; первый помощник президента Сергей Шефир; помощник президента Андрей Ермак; советник президента Руслан Демченко; глава Офиса президента Андрей Богдан; заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко; заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк; заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
Все подробности о саммите во Франции читайте на сайте «ФАКТОВ» в обновляемом материале «Саммит „нормандской четверки“: все подробности встречи Зеленского с Путиным, Меркель и Макроном в Париже».
Фото из Википедии, автор Remi Mathis.
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