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- 06:55 В храме у Папы помолилась за маму: дочь Заворотнюк побывала в Сикстинской капелле
В храме у Папы помолилась за маму: дочь Заворотнюк побывала в Сикстинской капелле
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна, проводящая «римские каникулы» в столице Италии, решила, очевидно, использовать пребывание в Вечном городе не только для того, чтобы набраться новых впечатлений, но и с пользой для любимой мамы.
По крайней, в это очень хотели бы верить поклонники «прекрасной няни», отметившие, что в своем Stories в Instagram Анна рассказала, как побывала в Сикстинской капелле в Ватикане, где судя по всему, помолилась за здоровье Анастасии.
При этом часть пользователей увидели в поездке Анны в Италию добрый знак — дескать, здоровье мамы улучшилось, поэтому доченька на радостях решила отдохнуть в Италии.
Ведь было бы по крайней мере странно гулять по Риму и Флоренции, а также кушать там трюфели, в то время, как муж Анастасии «загибается» на выступлениях, пытаясь собрать деньги на ее лечение.
В то же время не совсем понятно, кто составил Анне компанию — из ее сообщений в сети понятно лишь то, что она ходила в недешевые рестораны и любовалась местной архитектурой.
Но на прошедших выходных отдых Анны в Италии завершился, девушка опубликовала фотографию с итальянским десертом и прощанием, написав, что скоро будет в Москве, где ее ждут родственники. Возможно, уже в холодной России она захочет поделиться воспоминаниями о том, чем занималась в Италии.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что пока Анна наслаждается красотами Апеннин, друзья и коллеги ее мамы всячески поддерживают актрису, отдавая ей свои премии.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.