Шоу-бизнес

Шестой эфир «слепых прослушиваний» десятого сезона вокального шоу «Голос країни"(«1+1») стал одним из самых напряженных. Мест в тренерских командах остается все меньше. До финального распределения участников остается всего один эфир. На этот раз среди героев слепых прослушиваний: девушка, — жертва семейного насилия, офицер Вооруженных Сил Украины и актер дубляжа сериала «Величне століття. Роксолана».



Ведущие эфира — семейная пара Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. На тренерских креслах: Тина Кароль, Дан Балан, Дима Монатик, Потап и Настя Каменских.



Открыла шестой эфир 21-летняя Татьяна Ничай, которая приехала из Львова, чтобы вдохновить своего отца реализовать давнюю мечту — вернуться на сцену. Отец девушки — оперный певец — после рождения дочери, был вынужден сменить профессию, что бы обеспечивать семью. Сейчас он работает дальнобойщиком и не оставляет надежды однажды показать себя публике.



На слепых прослушиваниях Татьяна исполнила легендарный хит «Dancing queen» — ABBA.



— Сегодня я буду петь любимую папину песню, — сказала Татьяна. — Надеюсь, именно это выступление даст ему толчок к тому, чтобы в следующем году он тоже пришел на «Голос країни» и спел.

— За 21 год вы впервые вышли на сцену! — удивился Дан Балан.

— Мы вас выбрали, потому что у вас стабильный голос на высоких нотах, — сказала Тина Кароль, приглашая в свою команду.

Татьяна выбрала команду Потапа.

— Мой папа — оперный певец, но он ушел в другую сферу, потому что нужно было кормить семью, — рассказала «ФАКТАМ» Татьяна Ничай. — Я знаю, что у него до сих пор есть мечта реализовать себя, показать свой талант на большой сцене, и, возможно, во мне он видит себя. Папа меня очень хорошо понимает и поддерживает. И было бы очень круто, если бы наступил один прекрасный день, и я смогла бы с папой выйти на большую сцену и спеть дуэтом. Хочу, чтобы он понял, что это тот миг, о котором он мечтал всю жизнь. Я пришла на «Голос країни», чтобы папа тоже сделал шаг на встречу своей мечте.



26-летний офицер Вооруженных Сил Украины Василий Процюк исполнил песню Сергея Бабкина «Пробач». Парень — самородок, никогда профессионально не занимался вокалом, а певческий талант открыл в себе, будучи студентом.

— Стать военным было моим сознательным решением, потому что я считаю, что каждый человек должен служить своей стране и людям, — сказал Василий. — Это наш долг. На одном из праздников мои сослуживцы услышали, как я пою и были чрезвычайно поражены. Это они настояли на том, чтобы я пришел на «Голос країни». Буду петь за всех военных Украины.

На первых нотах к Василию развернула кресло Тина Кароль.



— Спасибо вам за службу! — выкрикнул Потап в конце выступления.



— Вы так интонационно чисто пели, — отреагировала Тина Кароль. — Сделали это так натурально.



- А Тина выступала когда-то для солдат, — вспомнил Потап.

— Да, тогда я еще не была Тиной Кароль, — призналась Тина. — Я была Либерман. И была другой комплекции.



На «Голос» второй раз пришла Ирина Повзун, которую одно время называли протеже Александра Пономарева.

— После моего участия в «Голосе» было много слухов — что Пономарев меня везде продвигал, — рассказала Ирина. — Было много негатива. Я вернулась на проект, потому что хочу попробовать еще раз.

Но никто из тренеров не развернулся на ее голос.



— Возможно, мы еще об этом пожалеем, — решил поддержать участницу Дан Балан.



22-х летняя Юлия Коровко пела с самого детства.

— В детстве я была полненькая, — призналась Юля. — Всегда выступала в длинных платьях, потому что чувствовала себя не такой, как все.



На хит «Дим» развернули свое кресло Потап и Настя.

— Так приятно, что ты выбрала мою песню, — заметил Потап. — Но звучала она совсем по-другому.



— Ты прямо пережила эту песню, — сказала Настя.



— Я пришла на этот проект, чтобы доказать всем, что я достойна здесь стоять, — ответила Юля. — Меня обижали в детстве, потому что я была намного полнее сверстников. Говорили всякое.



— А теперь ты стоишь тут! — признала Тина. — Какой у тебя был вес?



— 83 килограмма, — не скрывала девушка.



— А я была 80, — разоткровенничалась Тина. — И видишь, как все хорошо!



— Я тоже весила около 80 килограмм в подростковом возрасте! — поделилась воспоминанием Настя.



19-ти летняя Олеся Лейченко выбрала для прослушивания хит «Серце» Юлии Саниной. На ее выступление развернули свои кресла Потап и Настя, Тина Кароль и Монатик. Но в последний момент кнопку Димы заблокировала Тина.



— Я хочу тебя в свою команду, поэтому блокировала Монатика! — не скрывала артистка. — Что мне эти кнопки?!

— Я сначала вообще подумал, что поет Юлия Санина, — заметил Монатик.



— У нас последнее место в команде и это многое значит, — сказал Потап. — Мы выбирали ту, которая разорвет душу.

Девушка выбрала команду Потапа и Насти Каменских, закрыв в неё набор.



— Дайте еще один шанс, что же делать?! — воскликнула Настя, обращаясь к продюсерам шоу.



В результате — команде Потапа и Насти дали экстраместо — они могут набрать 17 участников.



На сцену слепых прослушиваний вышел Денис Жупник из Киева, исполнив песню MONATIKa «Жизнь поет». Сейчас парень работает радио и телеведущим, а еще его голосом говорит один из султанов в телесериале «Величне століття. Роксолана». Будучи тесно связанным с музыкой в ​​рамках работы, он на самом деле давно мечтал заявить о себе на вокальной сцене. Первую попытку покорить «Голос країни» Денис сделал несколько лет назад, во втором сезоне проекта, тогда ему удалось развернуть одно красное кресло.

— Когда ты тесно связан с музыкой на радиостанциях и музыкальных премиях, ты постоянно слышишь, как люди поют, и думаешь, а почему не я на их месте? — говорит Денис. — Хочу использовать возможность громко заявить о себе в десятом сезоне «Голосу країни».

На выступление Дениса развернула кресло Тина Кароль.



— Я выбрала, потому что ты энергичный, а еще такого тембра голоса не так и много у меня в команде, — сказала Тина.





45-летняя Ульяна Горбачевская — исполнительница аутентичных песен.

— Я хочу, чтобы молодежь увидела, услышала эту музыку и почувствовала ее, — сказала Ульяна.

Украинская народная песня «Доле» в техно-обработке развернула кресло Тины Кароль.



— Я в трансе, — призналась Тина. — Я в шоке. Это невероятно! Удивлена, что никто больше не обернулся. Песня, это твоя жизнь?



— Да, — ответила Ульяна, сказав, что трек понравился ее сыну Луке.



На сцену слепых прослушиваний вышла Александра Горупа из Минска. Девушка рано вышла замуж и стала жертвой домашнего насилия. Долгое время она стеснялась признаться об этом родителям и знакомым, но нашла в себе силы уйти от горе-мужа и начать новую жизнь.



— Хочу, чтобы девушки понимали — из любой ситуации можно найти выход, — сказала Александра. — Несмотря на все, что я пережила, я сейчас здесь на «Голосі країни» и иду к своей мечте. Я мечтаю доказать каждому, что достойна быть среди талантливых людей.



На сцене Александра исполнила трогательную песню Tony Braxton — «Un-break my heart».



В последнюю секунду на кнопку нажал Дан Балан.



— Я пришла сюда, чтобы показать, что из любой ситуации можно выйти, что насилие в семье — это не конец, — сказала Саша. — Вот я тут стою и даже прошла дальше.





На сцену шоу вышел и 33-летний Владимир Митей в образе дрэг-королевы — это перевоплощение мужчины в супер-гротескный женский образ. В Европе таких исполнителей любят — они феерические, веселые. На слепые прослушивания участник пришел под сценическим именем Влада Шнерн и исполнил арию из оперы «Кармен».



— Я пришел на шоу, чтобы удивить и покорить сцену, — признался участник, но никто из судей к нему так и не повернулся.

22-летний Никита Ходас приехал на проект из Минска.

— Я вырос в многодетной семье, — рассказал Никита — У меня пять младших братьев. Единственная возможность заработать деньги — музыка. Я просто брал гитару и шел в переход играть.

На исполнение хита «See you again» развернул кресло Дима Монатик.



— Сейчас я выступаю в барах, но понял, что этого недостаточно, поэтому и пришел сюда, — сказал Никита.



21-летни Роман Клюба приехал из Ивана-Франковска. На его исполнение «Make it rain» развернулись все тренерские кресла.

— У меня не хватает такого тембра, по-моему, это хороший аргумент, — сказала Тина.



— У меня последнее место, и я отдаю его вам, — агитировал участника Монатик.



— Мы решили использовать экстра-место именно на вас, — признались Потап и Настя.



— Я вижу человека, который умеет держать сцену, — не сдавался, — поддержал участника Дан Балан.



Роман выбирал команду Тины Кароль.



Музыкант из Одессы Алексей Прыступ посвятил песню своему самому дорогому человеку, которого, к сожалению, уже нет в живых — бабушке.

Но на песню «За лісами за горами» тренеры так и не обернулись.



— Это тот момент, когда вы очень круто пели, а мы не встали, потому что уже места поджимают, — извинился Потап.



27-летняя Мелен Пасса приехала из Харькова.



— Я устала ходить по кругу, хочу делать свою музыку, — сказала Мелен. — Этот опыт мне жизненно необходим, чтобы реализоваться как певица.

На хит «Bring it back» развернулись все тренеры.



— У меня есть свой кавер-бенд, с которым мы выступаем, — рассказала участница. — Моя цель — выпустить альбом.



— Мне кажется, я вас видел, — вспомнил Монатик.



— У меня кавер-группа «Мелен Пасса бенд», — сказала Меллена.



— Точно! — обрадовался Монатик. — Я был в Турции, и услышал, как вы поете в баре, и еще посмотрел, что же это за группа!



Мелен выбрала команду Монатика, закончив в неё набор.

Ровно через неделю на проекте состоится последний выпуск слепых прослушиваний. Все команды будут набраны и приступят к подготовке к вокальным боям.

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