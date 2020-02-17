Откровение Дана Балана и слезы Тины Кароль: самый эмоциональный эфир «Голосу країни-10» (видео)

Шоу-бизнес

На телеканале «1+1» состоялся пятый эфир слепых прослушиваний десятого, юбилейного сезона вокального проекта «Голос країни». Шоу продолжает удивлять сильными голосами и необычными тембрами, хотя мест в командах тренеров остается все меньше. Пятый эфир был посвящен любви и выходил в самое романтичное воскресенье этой зимы.

Свои вокальные данные пришли показать актриса сериала «Школа», поющий футболист, IT-специалист и девушка, которая пережила инсульт.

— Команда будет вдохновлять меня на победу, — сказал Дан Балан, начиная отбор.

27-летний Максим Перепелица — программист из Киева. Парень работает разработчиком компьютерных и мобильных игр и впервые в жизни спел на сцене.

— Когда-то на Новый год я подарил себе гитару, но не ожидал, что это так захватит и станет частью меня, — сказал Максим. — Я хочу совершенствоваться как вокалист, музыкант, а «Голос країни» — это единственное место, куда мне стоит пойти, чтобы сделать это. Сейчас уже пятая неделя, и мест в командах тренеров уже очень мало. Хотя я музыкант-аматор, но готов рвать эту сцену, чтобы попасть в шоу.

Для прослушиваний парень выбрал хит Billie Eilish «Bad guy» и первыми нажали красную кнопку Потап и Настя. На последних нотах развернул свое кресло и Монатик.

— Не думал, что это случится со мной, — сказал Максим. — Я выбираю команду Потапа.

Пришел на проект и поющий футболист Вахтанг Вахтангишвили.

— В неделю святого Валентина я хочу спеть песню, которая уже стала современным хитом всех влюбленных — «Незабудка», белорусского исполнителя Тимы Белорусских, — сказал Вахтанг.

Свои кресла развернули Дан Балан, Потап и Настя, Монатик.

— У вас очень нежный вокал, — сказал Дима. — Но музыка — это не спорт.

— Иди к нам! — кричала Настя.

— Я услышал в тебе сердце и это самое важное, — заверил Дан. — Я дам тебе крылья.

— У меня есть мечта — спеть эту песню со всеми тренерами, — попросил Вахтанг.

Участник выбрал команду Потапа и Насти.

34-летний Сергей Паллаг приехал из Мукачево и принципиально поет только на украинском языке.

— Пришло время заявить о себе на всю страну, — пообещал Сергей.

Увы, песня Сергея Бабкина «Моє кохання» так и не смогла развернуть судейские кресла.

— Еще надо поработать, — посоветовал Дима Монатик.

На сцену вокальной битвы вышла 16-летняя Зоряна Атлас, которая полгода назад пережила инсульт.

— Я не могла понять, почему это случилось именно со мной, — говорит Зоряна. — Врачи мне сказали, что я вообще не смогу петь, потому что это большая нагрузка на сосуды, но я не могу представить этого, потому что музыка — это смысл моей жизни. Мне не верится, что я здесь и буду соревноваться с более взрослыми артистами, что могу быть на их уровне. Я счастлива от этого.

Девушка исполнила песню Andra Day «Rise up» и первым развернул кресло Дан Балан. На красную кнопку нажали и остальные тренеры.

— Спасибо, что выбираете музыку и поете так искренне, — сказал Монатик.

— Мы здесь, чтобы помогать, — пообещала Настя.

— Я тебя обнимаю, — приглашала в свою команду Тина Кароль.

Зоряна выбрала команду Димы Монатика.

— После инсульта я осталась без волос, — рассказала «ФАКТАМ» Зоряна. — Мне было очень трудно, потому что в течение 16 лет я жила с длинными локонами. Я всегда смеялась, была оптимисткой, а потом, когда мне сделали операцию, то я увидела себя, мне стало как-то неловко и странно. Я не понимала вообще, что происходит. После инсульта я почти потеряла слух. Мне было страшно, что я возможно больше никогда не смогу петь, не смогу слышать, как раньше. Но я каждый день садилась за фортепиано, играла, пела и слух, и голос пришли в норму.

19-летняя Анна Безгалова из Днепра призналась, что ее кумиры — Тина и Дан.

— Все ждут развития их романа, — сказала Аня, выходя на сцену.

Песня Дана Балана «Домой» развернула кресла Тины Кароль и Дана.

Затем песня «Домой» прозвучала в трио. Анна выбрала команду Дана Балана.

33-летняя Алена Крутиенко поет в заведении Одессы, совладельцем которого является Даниэль Салем.

— Мы дружим уже 10 лет, и я вдохновилась его примером, когда он учувствовал в «Танцях з зірками», а затем прошел в «Голос країни», — сказала Алена. — Его выступление уже в трендах YouTube, и глядя на него, я понимаю, что тоже могу изменить свою жизнь. Для меня этот проект — это победа над собой и путь, к которому я шла всю жизнь.

Хит «Raining Man» развернул кресло Потапа и Насти.

— Вы должны всех поразить, — сказал Потап.

23-летний Влад Мартинов из Запорожья не представляет своей жизни без сцены. Он работал на заводе, понимая, что хочет заниматься творчеством.

— Я буду петь сердцем, — пообещал Влад.

Хит «Апрель» не развернул тренерские кресла.

— Не расстраивайтесь, — сказал Монатик. — Просто у нас в командах осталось мало мест.

— Приходи к нам в следующем сезоне, — попросил Потап.

17-летняя Мариам Жордания приехала на проект из Грузии.

— Как артист я должна вдохновлять людей любить себя такими, как они есть, — сказала Мариам.

Песня «Song of a preacher man» развернула кресла Тины Кароль, Потапа и Насти. Тина не выдержала и пустилась сразу в пляс.

— У вас нереальный голос, — признала Настя. — Фонтан эмоций!

— Я с первой ноты зафанатела, — сказала Тина. — В вашем голосе — сила нации.

— Потап и Настя, мы как бы — пара, — выбрала Мариам.

— Я понял, почему меня так тянет к тебе, — неожиданно разоткровенничался Дан, обращаясь к Тине. — Я — холодный, а в тебе так много тепла.

21-летняя Тоня Сова приехала из Львова. Девушка призналась, что у нее были проблемы с весом. Худея, она довела себя до крайней черты.

— Не повторяйте моих ошибок, — попросила Тоня.

Хит «Stay» развернул кресло Монатика.

— Мы — ваши друзья и новая семья, — поддержала участницу Тина Кароль, сдерживая слезы.

34-летняя Арина Азарова из Одессы — профессиональная арфистка. Но песня на итальянском языке так и не смогла развернуть тренерские кресла.

— Это было прекрасное выступление, — сказала Тина. — Приходите на следующий сезон.

25-летняя Галя Рудик уверена, что тренеры ищут особенные голоса.

— Знаю, что смогу засверкать на сцене, — сказала Галя.

Хит «Небо» на последней минуте развернул кресло Дана Балана.

— Ты поешь, как соловей, — прокомментировал Дан. — Ты должна раскрыться публике.

25-летний Андрей Подкалюк — сын священника из села Константиновка Донецкой области.

— Надеюсь, будет новая глава в моей жизни, — сказал Андрей, выходя на сцену.

Хит «Dancing with the stranger» развернул четыре тренерских кресла, но Дана Балана заблокировали.

— Вы в музыке, как рыба в воде, — восхитился Монатик.

— Ты уже готов разорвать эту площадку, — признала Тина.

Андрей выбрал команду Монатика.

20-летняя Мария Кондратенко играла в сериале «Школа» скромную отличницу Соню. Сегодня девушка не только снимается в кино, пишет собственные песни, но и является известной блогершей, ее страница в Instagram насчитывает более 200 тысяч подписчиков. Она участвовала в первом сезоне «Голос. Діти» и прошла в команду Олега Скрипки. В этом году Мария решила вновь покорить вокальную сцену.

Для слепых прослушиваний девушка выбрала хит Billie Eilish «All good girls go to hell», но со своей аранжировкой песни.

Напомним, что в восьмом сезоне ее коллега по сериалу Анна Тринчер смогла не только развернуть тренерские кресла, но и пройти в прямые эфиры.

Выступление Марии Кондратенко развернуло кресло Потапа и Насти.

На «Голос» пришла популярная певица Оля Цибульская, которая сделала это ради своего сына Нестора — малыш мечтает о шоу-бизнесе.

Хит «Чекаю. Цоьм» развернул кресла Тины Кароль, Потапа и Насти, Монатика.

— Это выступление звезды, или ты хочешь участвовать? — спросила Тина и пригласила на сцену Нестора.

— Поедем в игрушечный магазин, мама, — сказал малыш.

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