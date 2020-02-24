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Происшествия

Пьяный украинец протаранил восемь авто в центре польского города: фото с места аварии

8:32 24 февраля 2020 502
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Катовице (Польша) водитель из Украины в состоянии алкогольного опьянения протаранил восемь припаркованных автомобилей.

Как сообщает NaszeMiasto, водитель на черной Audi на скорости влетел в легковые авто, среди которых Skoda, Volkswagen, Nissan и Toyota. Три машины от силы удара вылетели с места парковки на тротуар.

Пострадавших в аварии нет.

Как оказалось, в крови украинца было более 2 промилле алкоголя. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Также ему придется оплатить ремонт поврежденных автомобилей.

Напомним, неделю назад в Киеве пьяная женщина-водитель Audi спровоцировала ДТП, в котором пострадали четыре автомобиля. А под Одессой пьяный полицейский спровоцировал ДТП со смертельным исходом.

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