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- 09:00 В Киеве на Сырце прямо посреди улицы забил "гейзер"
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В Киеве на Сырце прямо посреди улицы забил "гейзер" (видео)
В понедельник, 24 февраля, в Киеве, где с утра идет дождь со снегом, около станции метро «Сырец» прямо посреди улицы из канализации забил достаточно серьезный «гейзер».
Видео с места инцидента в сеть выложил «Киев Оперативный». «Недалеко от станции метро „Сырец“ из-под земли побежала водичка. Местные говорят, что так происходит часто, когда осадки немного превышают норму», — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве из-за масштабного прорыва теплосети затопило столичный торговый центр «Оушен Плаза». Очевидцы рассказывали, что на нулевом этаже ТЦ кипятка было по щиколотку.
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