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Происшествия

В Киеве на Сырце прямо посреди улицы забил "гейзер" (видео)

9:00 24 февраля 2020 302
Прорыв канализации
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 24 февраля, в Киеве, где с утра идет дождь со снегом, около станции метро «Сырец» прямо посреди улицы из канализации забил достаточно серьезный «гейзер».

Видео с места инцидента в сеть выложил «Киев Оперативный». «Недалеко от станции метро „Сырец“ из-под земли побежала водичка. Местные говорят, что так происходит часто, когда осадки немного превышают норму», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве из-за масштабного прорыва теплосети затопило столичный торговый центр «Оушен Плаза». Очевидцы рассказывали, что на нулевом этаже ТЦ кипятка было по щиколотку.

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