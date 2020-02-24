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Украина

Штормовой ветер, дождь и снег: синоптики уточнили прогноз погоды на начало рабочей недели

7:08 24 февраля 2020 112
дождь и ветер
Инф. «ФАКТОВ»

Новая рабочая неделя начнется в Украине с дождей, снега и почти штормового ветра, которые принесет циклон «Юлия». Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В понедельник, 24 февраля, ветер усилится до 22 м/с, в Карпатах до 30 м/с. Пройдут сильные дожди, возможен мокрый снег. В горных районах обильные снегопады. Температура воздуха будет колебаться от 1−3 градусов тепла ночью до 2−6 тепла днем.

В Карпатах 24 февраля ожидается сильный снег и метель, на дорогах снежные заносы.

В Киеве сначала будет идти дождь, потом он перейдет в мокрый снег. Штормовой северо-западный ветер будет достигать порывов 15−22 метров в секунду.

Во вторник, 25 февраля, температура воздуха в Украине ночью снизится до минус 2 градусов. Днем столбики термометров покажут 3−5 градусов тепла, на западе — 4−9 градусов.

Напомним, по оценкам Украинского гидрометцентра, осложнение погодных условий 24 февраля будет отвечать ІІ («оранжевому») уровню опасности.

Как писали «ФАКТЫ», ранее метеорологи фиксировали, что с 10 февраля в Украине установилась весна: в течение пяти суток средняя за день температура не опускалась ниже 0 градусов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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