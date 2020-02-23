Украина

Очень сильный ветер и мокрый снег: синоптик предупредила о циклоне из Германии

Скандинавский циклон Xanthippe, который принес на территорию Украины сильные осадки и усиление ветра, в понедельник, 24 февраля, сменится циклоном «Юлия».

Как сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко, циклон с красивым женским именем формируется над Германией. Он принесет в Украину очень сильный ветер, дожди и мокрый снег.

По словам Диденко, в течение дня осадки будут смещаться вместе с циклоном в восточном направлении.

«Поэтому во второй половине дня понедельника основной влажный „удар“ примут на себя восточные области, а также Днепр с районами, Сумская область и Запорожье», — пишет синоптик.

А штормовой ветер будет бушевать в большинстве областей Украины.

В Киев циклон ворвется уже ближайшей ночью. Сначала будет идти дождь, потом он перейдет в мокрый снег. Штормовой северо-западный ветер будет достигать порывов 15−22, а то и больше, метров в секунду.

«Днем в Киеве осадки ослабнут и прекратятся. Но сильный ветер останется на протяжении всего дня», — предупреждает синоптик.

По информации Укргидрометцентра, в Карпатах уже выпало более одного метра снега, местами высота снежного покрова достигает 133 см.

На снеголавинной станции «Пожижевская» зафиксировано высоту снежного покрова 36−133 сантиметров. Температура воздуха 4,8 градусов мороза. Снег вьюжный, нестабильный.

Кроме того, от 31 до 76 сантиметров снега выпало в районе снеголавинной станции «Плай». Отмечается, что там снег свежий, пылеобразный и хорошо закрепленный. Температура воздуха на снеголавинной станции до 4,6 градусов мороза.

На снеголавинном посту Драгобрат высота снежного покрова составляет 123 см. Там температура воздуха -4,3°С. Наблюдается снег, метель.

Напомним, в Киеве с 10 февраля синоптики фиксировали метеорологическую весну.

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