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Общество и люди

Карпаты засыпало снегом: в сеть выложили впечатляющее фото

10:25 24 февраля 2020 333
Снег в Карпатах
Инф. «ФАКТОВ»

В Карпаты, где спасатели продолжают искать заблудившихся туристов из Киева, пришла настоящая зима — на горе Поп Иван Черногорский мороз -6 градусов и метель.

«По состоянию на 08:00 24 февраля на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер западный, юго-западный 12−14 м/с. Температура воздуха -6 ° С. Идет снег, метель», — сообщают в Черногорском горном поисково-спасательном отряде.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатской области местное управление ГосЧС запустило онлайн-регистрацию для туристов, которые собираются в горы.

Фото со странички в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного отряда.

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