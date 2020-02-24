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Карпаты засыпало снегом: в сеть выложили впечатляющее фото
В Карпаты, где спасатели продолжают искать заблудившихся туристов из Киева, пришла настоящая зима — на горе Поп Иван Черногорский мороз -6 градусов и метель.
«По состоянию на 08:00 24 февраля на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер западный, юго-западный 12−14 м/с. Температура воздуха -6 ° С. Идет снег, метель», — сообщают в Черногорском горном поисково-спасательном отряде.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатской области местное управление ГосЧС запустило онлайн-регистрацию для туристов, которые собираются в горы.
Фото со странички в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного отряда.
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