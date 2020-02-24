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"Хоронили тещу — порвали два баяна": в Луганске салютом к 23 февраля вынесло стекла в цирке

12:05 24 февраля 2020 334
Выбитые стекла в цирке Луганска
Инф. «ФАКТОВ»

Салюты в честь не отмечаемого в Украине 23 февраля в оккупированном Луганске были настолько сильны, что в местном цирке взрывной волной повыбивало стекла — видео последствий «празднования» выложили в социальные сети. А в аннексированном Крыму в Ялте оккупанты устроили к 23 февраля детский парад.

«Луганск, от „праздничного“ салюта на 23/02/20 в цирке вылетели стекла (кто в ОРДИЛО живет, тот в цирке не смеется)», — комментирует видеокадры NecroMancer.

«Как салют отразился на нашем цирке. И это — еще цветочки. Внутри повыносило к чертовой матери все. На кассе какая-то отлетела», — говорит снимающая последствия салюта женщина. По ее словам, взрывы были настолько мощные, что вылетели стекла у стоявших недалеко машин, и что взрывной волной «разбросало людей».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Донецке 23 февраля устроили салют из гаубицы Д-30, которую расположили в самом центре города.

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