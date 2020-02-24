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"Хоронили тещу — порвали два баяна": в Луганске салютом к 23 февраля вынесло стекла в цирке
Салюты в честь не отмечаемого в Украине 23 февраля в оккупированном Луганске были настолько сильны, что в местном цирке взрывной волной повыбивало стекла — видео последствий «празднования» выложили в социальные сети. А в аннексированном Крыму в Ялте оккупанты устроили к 23 февраля детский парад.
«Луганск, от „праздничного“ салюта на 23/02/20 в цирке вылетели стекла (кто в ОРДИЛО живет, тот в цирке не смеется)», — комментирует видеокадры NecroMancer.
«Как салют отразился на нашем цирке. И это — еще цветочки. Внутри повыносило к чертовой матери все. На кассе какая-то отлетела», — говорит снимающая последствия салюта женщина. По ее словам, взрывы были настолько мощные, что вылетели стекла у стоявших недалеко машин, и что взрывной волной «разбросало людей».
#Луганск, от «праздничного» салюта на 23/02/20 в цирке вылетели стёкла (кто в ОРДИЛО живёт, тот в цирке не смеётся) https://t.co/B2Xpp8MFB6 #русскиймир pic.twitter.com/A9Xeqw9zo7— Necro Mancer (@666_mancer) February 24, 2020
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Донецке 23 февраля устроили салют из гаубицы Д-30, которую расположили в самом центре города.
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