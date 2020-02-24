TVORCHI объяснили свое провальное выступление в нацотборе «Евровидения»: в чем причина

Шоу-бизнес

Молодая тернопольская группа TVORCHI, на победу которой в национальном отборе на «Евровидение» делали ставку букмекеры, объяснила свое провальное выступление в финале. Солист группы Джефри Кенни ужасно исполнил песню, порой выглядел на сцене растерянным. В итоге судьи поставили всего 2 балла, а зрители — 3.

Позже TVORCHI обратились к своим поклонникам в сети, попросили прощения и объяснили причину своего провала. Музыканты поблагодарили зрителей за отданные им голоса, команду СТБ — за профессионализм и помощь. Ребята утверждают, что во время выступления солист Джефри не слышал музыку в наушнике, ее якобы не было вообще.

«Мы не хотим, чтобы это выглядело, как оправдание. Но хотим, в принципе, быть услышанными. У нас была проблема в полуфинале — голос бэк-вокалистов в нацшниках Джефри был таким громким, что он не слышал себя. После этого звукачи извинились.

Сегодня мы пели без звука. В наушниках Джефри не слышал музыку ВООБЩЕ", — объяснили музыканты на странице в Instagram. Говорят, когда сказали об этом после выступления ответственному за звук человек, тот просто рассмеялся: «Этого не может быть». А за сценой ребятам якобы посоветовали не говорить о проблемах. музыканты опубликовали видео репетиции.

Музыкальный продюсер национального отбора Руслан Квинта утверждает, что звук был. А живое выступление артиста на сцене зависит исключительно от его опыта.

«У всех участников отбора звук в наушниках был. У солиста группы TVORCHI — в том числе. Если у вокалиста нет фонограммы в „инэйре“, он с самого начала песни не попадет в ритм, будет ориентироваться на „обратку“ (звук, который возвращается из зала на сцену) — а это опоздание на 300 мл секунд по темпоритму, что становится заметно даже непрофессионалу. Как все видели, Джефри от начала и до конца песни ритмически был в музыке и пел синхронно с бэк-вокалом. Это значит, что звук в наушнике был», — утверждает Руслан Квинта.

Он также добавил, что вопросы по вокалу группы возникали еще на этапе кастингов. Сильный трек взяли в отбор в надежде, что солист TVORCHI «научится петь свою конкурсную песню».

«На каждой репетиции команда проекта работала над тем, чтобы помочь солисту выровнять голос и подачу, настраивала звук монитора так, чтобы ему было удобно. Но, как показали репетиции и живые выступления, вокал Джефри еще нестабильный. И то, что он выпал из тональности — это, к сожалению, отсутствие опыта», — написал Руслан Квинта в Instagram.

TVORCHI же стоят на своем, в ответе продюсеру написали: «Очень не приятно, что вы так уверено заявляете, не пообщавшись с техниками. Когда мы сними говорили, их ответ был иным. «Мы слишком поздно поняли, что что-то не так и начали давать ему больше звука на сцену».

В любом случае, музыкантам есть к чему стремиться и над чем работать. Любовь своей публики они получили. Молодых музыкантов поддержала и певица Джамала, назвав их будущим современной украинской музыки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как выступали TVORCHI и другие участники нацотбора в финале.

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