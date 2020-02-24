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- 12:23 В Новые Санжары для эвакуированных из Китая везут гуманитарку со всей Украины
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В Новые Санжары для эвакуированных из Китая везут гуманитарку со всей Украины (фото)
В Новые Санжары Полтавской области, где в санатории буквально с боем расположили отправленных на карантин здоровых украинцев, эвакуированных из Китая из-за коронавируса, люди продолжают привозить гуманитарную помощь.
Об этом в социальных сетях пишет журналистка Татьяна Доцяк. «Луцк привез игры, книги, вкусности. Кто-то передал настольный теннис. Везут гуманитарку со всей Украины. Красный Крест говорит, что продукты питания везти не надо», — пишет журналистка и выкладывает на свою страничку фотографии, сделанные в Новых Санжарах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как местные жители устроили протесты против размещения эвакуированных, в Новые Санжары приехали переселенцы из Донецка и оставили для находящихся на карантине продукты.
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