Общество и люди

В Новые Санжары для эвакуированных из Китая везут гуманитарку со всей Украины (фото)

В Новые Санжары Полтавской области, где в санатории буквально с боем расположили отправленных на карантин здоровых украинцев, эвакуированных из Китая из-за коронавируса, люди продолжают привозить гуманитарную помощь.

Об этом в социальных сетях пишет журналистка Татьяна Доцяк. «Луцк привез игры, книги, вкусности. Кто-то передал настольный теннис. Везут гуманитарку со всей Украины. Красный Крест говорит, что продукты питания везти не надо», — пишет журналистка и выкладывает на свою страничку фотографии, сделанные в Новых Санжарах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как местные жители устроили протесты против размещения эвакуированных, в Новые Санжары приехали переселенцы из Донецка и оставили для находящихся на карантине продукты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter