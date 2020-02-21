Общество и люди

Переселенцы из Донецка сделали сюрприз для эвакуированных из Китая украинцев: сеть в восторге (фото)

В Новые Санжары, где местные жители протестами встретили здоровых украинцев, эвакуированных из Китая, приехали переселенцы и привезли помещенным под карантин людям продукты.

Об этом сообщает журналист «Настоящего времени» Владимир Рунец. «Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли. Сказали: „Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них“. От интервью отказались, разгрузили машину и уехали», — пишет журналист на своей страничке в социальных сетях и публикует фото из Новых Санжар.

Под этим постом интернет-пользователи оставили много комментариев со словами благодарности.

О том, что Новые Санжары стали индикатором для Украины, в своей колонке писал главный редактор сайта «ФАКТОВ» Ярослав Жанеров, напомнивший, что в 2014—2015 годах, когда люди бежали из Крыма и Донбасса не в Россию, а на подконтрольные правительством территории, многие их называли «сепарами», отказывали им в аренде жилья и трудоустройстве.

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