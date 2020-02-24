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Избивали и снимали на видео: в сети обсуждают массовую драку подростков в Харькове
В воскресенье, 23 февраля, в Харькове произошло побоище, в котором участвовали около десяти подростков. А еще несколько десятков наблюдали и снимали это на видео. Ранее в Киеве старшие девочки сильно избили девятиклассницу и сняли это на видео.
Харьковская драка произошла между несовершеннолетними микрорайона ХТЗ (Харьковского тракторного завода) и жилмассива Салтовка.
Ролик опубликовали на странице в Facebook «Вартові еспресо».
На кадрах видно, как на стадионе дерутся около десяти подростков. Еще несколько десятков наблюдают за происходящим и снимают происходящее на телефоны.
В комментариях под видео одни пользователи пишут, что в этом нет ничего страшного. Другие утверждают, что парни только на камеру такие храбрые. Третьи советуют таким смелым идти на передовую.
Ранее «ФАКТЫ» писали о жестоком избиении бездомного киевскими подростками, зачинщицей которого оказалась 13-летняя девочка из приличной семьи.
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