Мир

Маленькой бразильянке Изабеле Перейре де Хесус всего несколько дней от роду, но она уже стала настоящей интернет-сенсацией. В сеть попали фотографии, сделанные в родильном зале больницы Рио-де-Жанейро профессиональным фотографом Родриго Кунстманном. Только что появившуюся на свет путем кесарева сечения девочку держит в руках врач, и она смотрит на окружающий мир мрачным, подозрительным взглядом, который привел в восторг пользователей сети своей комичностью. Фотография стала вирусной.

«Судя по ее выражению лица, она хочет обратно — туда, откуда пришла», «Ребенка явно не впечатляет действительность», «Похожа на сердитого старичка», «Она всего лишь несколько минут на этой планете, и с нее уже достаточно», «Она не только хмурится. Посмотрите на эти глаза — прямо, как кинжалы. Если бы взгляд мог убивать…» — писали в комментариях.

Мать ребенка рассказала бразильскому изданию Crescer, что дочка широко открыла глаза, но не плакала. «Врачу даже пришлось сказать: „Плачь, Иса!“. Она смотрела с этим серьезным выражением, а плакать начала только после того, как перерезали пуповину», — рассказала женщина. Родители в восторге от интернет-славы своего ребенка и надеются, что его ждет большое будущее.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что селфи счастливой молодой мамы на фоне мужа, упавшего в обморок во время родов, стало вирусным.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter