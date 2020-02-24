- 14:35 На Донбассе КПВВ меняют режим работы: что важно знать
- 14:33 Где смотреть онлайн «Наполи» — «Барселона»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 14:27 В Одессе рухнувшее из-за ветра дерево убило пенсионерку
- 14:26 В Украине от гриппа умер 43-летний мужчина
- 14:18 Дрон заснял гигантскую очередь за медицинскими масками в Южной Корее: впечатляющее видео
- 14:16 Коронавирус в Италии: в какие регионы страны лучше не ехать
- 14:05 В Карпатах нашли заблудившихся туристов: подробности спасательной операции
- 14:04 Игорь Николаев без усов взволновал сеть
- 13:48 В России хлеб начали продавать в кредит? Сеть обсуждает интересное фото
- 13:44 Ураган на западной Украине сносил крыши и заблокировал дороги: фото и видео последствий
- 13:38 Мама, роди меня обратно: новорожденная стала интернет-сенсацией из-за мрачного выражения лица
- 13:37 СМИ пишут о десятках жертв коронавируса в Иране
Мама, роди меня обратно: новорожденная стала интернет-сенсацией из-за мрачного выражения лица (фото)
Маленькой бразильянке Изабеле Перейре де Хесус всего несколько дней от роду, но она уже стала настоящей интернет-сенсацией. В сеть попали фотографии, сделанные в родильном зале больницы Рио-де-Жанейро профессиональным фотографом Родриго Кунстманном. Только что появившуюся на свет путем кесарева сечения девочку держит в руках врач, и она смотрит на окружающий мир мрачным, подозрительным взглядом, который привел в восторг пользователей сети своей комичностью. Фотография стала вирусной.
«Судя по ее выражению лица, она хочет обратно — туда, откуда пришла», «Ребенка явно не впечатляет действительность», «Похожа на сердитого старичка», «Она всего лишь несколько минут на этой планете, и с нее уже достаточно», «Она не только хмурится. Посмотрите на эти глаза — прямо, как кинжалы. Если бы взгляд мог убивать…» — писали в комментариях.
Мать ребенка рассказала бразильскому изданию Crescer, что дочка широко открыла глаза, но не плакала. «Врачу даже пришлось сказать: „Плачь, Иса!“. Она смотрела с этим серьезным выражением, а плакать начала только после того, как перерезали пуповину», — рассказала женщина. Родители в восторге от интернет-славы своего ребенка и надеются, что его ждет большое будущее.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что селфи счастливой молодой мамы на фоне мужа, упавшего в обморок во время родов, стало вирусным.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...